Nova York observa boom de ‘turismo de ratos’ em meio a infestação

A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, luta há anos contra infestações de ratos, tendo criado inclusive um cargo na prefeitura voltado exclusivamente ao problema com roedores. No entanto, a questão sanitária produziu um fenômeno inesperado entre os visitantes da metrópole: o turismo de ratos.

Guias turísticos nova-iorquinos começaram a adicionar paradas em locais conhecidamente infestados, para que viajantes tenham a experiência de ver os animais ao vivo. Kenny Bollwerk, que conquistou seguidores no TikTok postando vídeos de Nova York, acabou se tornando um guia de roedores após uma live de sucesso mostrando ratos correndo do lado de fora de um canteiro de obras no bairro do Queens.

Inicialmente, o influencer achou que seu vídeo não atrairia audiência, mas a resposta de seus seguidores foi enorme. Mais de 10 mil pessoas sintonizaram ao vivo para observar os ratos. Durante a transmissão, Bollwerk fez um apelo para que as pessoas telefonassem ao serviço 311 da cidade, onde é possível reclamar sobre infestações de ratos, e funcionou.

“Houve 100 reclamações em uma noite neste local, e a prefeitura acabou passando por aqui e se livrando dos ratos do canteiro de obras”, disse o guia em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

No processo, Bollwerk foi inundado com pedidos para filmar ratos em diferentes locais por toda a cidade. Por isso, começou a acompanhar os pequenos roedores de três a cinco vezes por semana, e logo começou a receber mensagens de turistas que queriam participar das excursões. Segundo o influencer, ele já foi guia para turistas de diversos estados, como Pensilvânia, Missouri, Califórnia, e até alguns do Canadá.

Em Nova York, os avistamentos de ratos duplicaram no ano passado, o que levou o presidente da Câmara a anunciar, em dezembro, um posto governamental para um caçador de ratos que tivesse características “um pouco sanguinárias”.

Kathleen Corradi foi encarregada em abril de controlar o “inimigo público número um”, disse Eric Adams, prefeito da cidade, ao anunciar a notícia. Segundo ele, os avistamentos de ratos diminuíram 15% em junho em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Em áreas com muitos roedores, a prefeitura criou “zonas de mitigação”, onde autoridades atuam para controlar a peste. Novas regras também foram introduzidas, forçando restaurantes a colocarem seu lixo em recipientes sólidos e fechados, ao invés de simplesmente colocarem sacos de lixo nas ruas.

“A cidade de Nova York costumava ser conhecida pelas nossas ruas ruins, mas, daqui para frente, seremos conhecidos pelas nossas ruas limpas”, disse Adams.

