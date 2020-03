Nova York declara emergência após novos contágios de coronavírus

O governador do estado de Nova York, nos Estados Unidos, Andrew Cuomo, decretou neste sábado, 7, estado de emergência para combater o novo coronavírus, que continua em expansão com mais de 20 novos casos registrados durante o fim de semana. “Temos 21 casos novos, com um total de 76 para o estado”, anunciou o governador em coletiva de imprensa em Albany, acrescentando que dez pessoas foram hospitalizadas. O decreto torna possível acelerar os procedimentos de compra de equipamento e contratação de pessoal, que é o que atualmente precisamos”, explicou, destacando que o custo da luta contra o COVID-19 é “provavelmente” de 30 milhões de dólares semanais para o estado.

“Agora estamos fazendo testes durante 24 horas”, disse Cuomo. “Queremos encontrar tantos casos positivos como seja possível para tirá-los de circulação”. “Isolamos as pessoas e retardamos a propagação”, explicou. A maioria dos infectados, 57 deles, está vinculada a uma comunidade judaica ortodoxa em New Rochelle, foco da infecção no condado de Westchester. “Westchester é um problema evidente, fala-se de contágio dentro de grupos e estes grupos tendem a infectar mais e mais pessoas”, disse o governador.

Diante da propagação do vírus, foram proibidas as visitas externas nos asilos de New Rochelle. “Somos muito cautelosos” com relação a estas casas de repouso, disse Cuomo. Ele também disse que o período de quarentena de 14 dias para as pessoas infectadas poderia se estender.

Os Estados Unidos registram mais de 200 casos do novo coronavírus, incluindo pelo menos 19 fatais, segundo informes oficiais compilados pela agência AFP. Entre os falecidos, 16 estão vinculados a uma casa de repouso no estado de Washington.