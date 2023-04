Nova pesquisa traz péssimas notícias para monarquia e rei Charles

Depois do longo reinado da rainha Elizabeth II, que apesar das turbulências familiares foi um momento de estabilidade, a monarquia agora se encontra em um momento de transição com a chegada do rei Charles III, que será coroado no dia 6 de maio na Abadia de Westminster, em Londres. Uma nova pesquisa de opinião publicada nesta segunda-feira, 24, no entanto, mostra problemas que já começam a dar as caras.

Apesar dos resultados sugerirem uma ampla aprovação à manutenção da monarquia, com 58% preferindo a monarquia parlamentar do que um chefe de Estado eleito, apoiado por 26% dos entrevistados, a maioria dos jovens é menos propensa a apoiar a realeza: apenas 32% dos britânicos entre 18 a 24 anos apoiam a monarquia, segundo a pesquisa YouGov.

Nesse mesmo grupo de jovens, cerca de 38% preferiam que um chefe de Estado fosse eleito e 30% não souberam responder. Além disso, a indiferença aparece como o grande problema, já que 78% da faixa etária mais jovem afirmaram que “não estão interessados” na Família Real. Enquanto isso, 78% dos britânico acima dos 65 anos são mais propensos a apoiar a realeza britânica.

Em um momento de pressões pelo custo de vida, a riqueza aparenta ser o fator divisor entre as faixas etárias. Na pesquisa, 54% das pessoas afirmaram que a monarquia representa um bom valor, em contrapartida com os 32% que representam um valor ruim.

No entanto, o grupo mais jovem foi o mais propenso a pensar de uma forma negativa sobre a monarquia e o custo-benefício, com 40% das pessoas criticando a extravagante maneira de viver da família real. Por outro lado, 36% dos entrevistados pensam de forma diferente.

Com outras investigações sobre o financiamento real em andamento, como status dos ducados de Lancaster e Cornwall que geram mais de 20 milhões de libras em lucro para a realeza, as pessoas ficam em dúvida sobre o quão bem a realeza pode simpatizar com as experiências do público. De acordo com os dados coletados, 45% a 36% das pessoas acreditam que o rei está “fora de alcance”.

