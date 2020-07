Nova intervenção de Banksy dá dicas sobre identidade do artista britânico

Banksy voltou às ruas. Depois de passar um tempo em quarentena, sem publicar novas obras em espaços públicos, o famoso e misterioso artista britânico reapareceu fazendo um grafite em um vagão do metrô londrino.

A intervenção, chamada de “If you don’t mask – you don’t get”(algo como “se você não mascara, você não consegue”), foi filmada e divulgada por Banksy em seu perfi no Instagram.

O pequeno vídeo mostra o artista se disfarçando como uma das pessoas responsáveis por sanitizar os vagões do metrô. Em vez de fazer a limpeza, Banksy desenha alguns de seus famosos ratos travessos. Um deles aparece espirrando. Outro, com um tubo de álcool em gel, escreve o nome do grafiteiro em uma das paredes do vagão.

Continua após a publicidade

Durante a intervenção, o misterioso artista, cuja identidade jamais foi revelada, se deixa filmar. Embora o rosto esteja coberto por uma máscara, é possível ver que ele é homem, alto e branco.

Os pequenos detalhes ajudam a afastar algumas teorias de que Banksy poderia ser mulher, negro, ou até mesmo, que o nome escondesse um coletivo de artistas – e não uma só pessoa.

Seja quem for, Banksy mostra mais uma vez que está ativo em plena pandemia, e que não se furtará a intervir na realidade. Mesmo quando for por questão de saúde pública, solicitando que a população britânica use máscaras.