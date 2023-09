Nos EUA, Google é processado após motorista morrer enquanto usava o Maps

A família de um americano que morreu afogado após seu carro cair de uma ponte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, abriu um processo por negligência contra o Google nesta terça-feira 19. Apesar de ter sido notificada do colapso por outros motoristas, ao longo dos anos, a plataforma alega que não conseguiu atualizar o sistema de navegação.

De acordo com a denúncia dos familiares, protocolada no Tribunal Superior do Condado de Wake, Philip Paxson voltava da festa de aniversário de sua filha, em 30 de setembro de 2022, por um caminho desconhecido, quando o aplicativo Google Maps sugeriu que ele cruzasse uma ponte que não existia mais. Ele despencou de uma altura de 6 metros e morreu afogado no local. Segundo policiais estaduais, não havia barreiras ou sinais de alerta ao longo do caminho.

“Nossas filhas perguntam como e por que o pai delas morreu, e fico sem palavras que elas possam entender. Como adulta, ainda não consigo entender como os responsáveis ​​pelo GPS e pela ponte puderam agir com tão pouca consideração pela vida humana”, disse sua esposa, Alicia Paxson, em comunicado à imprensa.

A Patrulha Rodoviária Estadual da Carolina do Norte isentou o poder público de qualquer responsabilidade com a ponte, e a antiga empresa responsável pela estrutura foi dissolvida. Com isso, a ação no tribunal também inclui diversas organizações privadas que afirmam cuidar da ponte e terrenos que a cercam.

Continua após a publicidade

O processo ainda indica que, dois anos antes do acidente, outro morador da cidade de Hickory teria usado o recurso “sugerir e editar” do mapa para informar sobre o desabamento da ponte. Na sequência, o Google teria respondido com um e-mail de confirmação, o que indica que a empresa tinha conhecimento da ausência da estrutura, mas não tomou nenhuma ação.

Publicidade

Siga