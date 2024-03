No Brasil, Macron planeja andar de barco, passear na Paulista e ir ao Masp

O presidente da França, Emmanuel Macron, vai chegar no Brasil na próxima terça-feira, 26, para uma viagem de três dias que inclui passagens por Belém, Brasília, São Paulo e Itaguaí, no litoral do Rio de Janeiro. Esta é a primeira vez que Macron faz uma visita bilateral a um país da América Latina desde que assumiu a presidência pela primeira vez, em 2017. Com exceção de São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai acompanhar a visita em todas as cidades.

A primeira parada de Macron vai ser em Belém, capital do Pará que vai sediar a Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP-30, em 2025. Por lá, Lula e seu homólogo vão fazer um passeio de barco pela baía de Guajará, com parada na Ilha de Combú, onde vão conhecer um grupo de mulheres que cultivam cacau na Floresta Amazônica. Em seguida, os dois vão percorrer um trecho da mata e vão se reunir com líderes das comunidades indígenas locais.

Ainda na terça-feira, Macron vai para Itaguaí, no Rio. No dia seguinte, os mandatários vão acompanhar o lançamento do submarino Tonelero (S42), o terceiro dos quatro submarinos construídos no Brasil com tecnologia francesa, desenvolvido pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB). Além disso, no litoral fluminense, os dois presidentes vão conversar sobre o programa de nacionalização dos helicópteros.

Na tarde de quarta-feira, o francês viaja a São Paulo para vai participar do Fórum Econômico na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), onde se encontrará com o vice-presidente, Geraldo Alckmin. Ele também vai estar presente na inauguração de um centro de pesquisa na Universidade de São Paulo (USP), criado em uma parceria com o Instituto Pasteur. À noite, o chefe de Estado da França vai jantar com artistas e agentes culturais e e deve visitar o Museu de Arte de São Paulo (Masp). No trajeto de volta, Macron fará um passeio pela Avenida Paulista.

Em Brasília, Macron voltará a se reunir com Lula para tratar dos conflitos na Faixa de Gaza, crise de segurança no Haiti, guerra na Ucrânia e eleições na Venezuela. Na reunião, serão assinados cerca de 30 atos, como acordos e memorandos de entendimento, sendo um deles a renovação do plano de parceria estratégica entre ambos países nas áreas de inteligência artificial, saúde, defesa e educação. O presidente francês também deve anunciar investimentos em um centro de imunologia no Ceará, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Durante sua visita, Macron vai almoçar no Palácio Itamaraty e, em seguida, será recebido pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco (PSD), e o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP).

Laços franco-brasileiros

A relação entre França e Brasil remontam a séculos atrás. O país europeu foi o primeiro a reconhecer a independência brasileira, em 1825. Atualmente, é o 3º maior investidor no Brasil, com cerca de US$ 38 bilhões investidos. Em 2023, o comércio bilateral foi de US$ 8,4 bilhões, com US$ 2,9 bilhões de exportações brasileiras e US$ 5,5 bilhões de importações.

Atualmente, existem 869 empresas francesas no Brasil, enquanto a França é o maior empregador de estrangeiros por aqui, gerando cerca de 500 mil empregos. Em junho, Lula visitou a França quando participou da Cúpula por um Novo Pacto de Financiamento Global.