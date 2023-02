No aniversário da invasão russa, Zelensky promete vitória até segundo ano

Durante um discurso para marcar o primeiro aniversário da invasão à Ucrânia, o presidente do país, Volodymyr Zelensky, prometeu lutar pela vitória neste segundo ano. Segundo o líder ucraniano, o dia em que a guerra começou, 24 de fevereiro de 2022, foi “o dia mais longo de nossas vidas”.

Em todo o país, ocorrem eventos elaborados para comemorar os mortos no conflito, como funerais e serviços religiosos – um lembrete sombrio do desgaste da guerra contínua.

No discurso em vídeo, como já é marca registrada de Zelensky, o presidente adotou um tom de desafio ao parabenizar os ucranianos por sua resiliência diante da pior guerra da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Ele disse ainda que eles provaram ser “invencíveis” ao longo de “um ano de dor, tristeza, fé e união”.

Vestido com um moletom azul com o emblema do tridente da Ucrânia, Zelensky prestou homenagem a cidades que se tornaram sinônimos de crimes de guerra russos, ainda sob investigação, como Bucha, Irpin e Mariupol, as “capitais da invencibilidade”, segundo ele.

“Nós sobrevivemos ao primeiro dia da guerra em grande escala. Não sabíamos o que o amanhã traria, mas entendíamos claramente que para cada amanhã é preciso lutar. E nós lutamos”, disse.

“O dia mais longo de nossas vidas. O dia mais difícil da nossa história moderna. Acordamos cedo e não dormimos desde então”, acrescentou.

Continua após a publicidade

Nas redes sociais, muitos ucranianos postaram lembranças do primeiro dia da guerra, quando tanques russos invadiram a fronteira e aviões e mísseis atingiram cidades ucranianas.

Sem perspectiva de paz, o Ministério da Defesa do Reino Unido disse nesta sexta-feira que a Rússia parece ter mudado de tática recentemente. Segundo a inteligência britânica, Moscou pretende usar seu vantajoso suprimento de soldados e base industrial para desgastar a Ucrânia no longo prazo.

O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, respondeu que suas forças estão fazendo planos para expulsar os soldados russos do país.

“Um ano atrás, era difícil conseguir armas sérias. Hoje, os países civilizados veem que [as Forças Armadas] são o escudo da Europa no leste”, disse. “Haverá uma contra-ofensiva. Estamos trabalhando duro para nos preparar.”

Na frente geopolítica, a aliada da Rússia, a China, pediu um cessar-fogo nesta sexta-feira, uma ideia anteriormente rejeitada pela Ucrânia por temores de que isso abrisse uma janela de tempo para a Rússia se reagrupar após reveses no campo de batalha.

Um documento de 12 pontos emitido pelo Ministério das Relações Exteriores da China também pediu o fim das sanções do Ocidente contra a Rússia. Essa sugestão também parece inviável, visto que as nações ocidentais devem apertar ainda mais o cerco à economia russa, não afrouxá-lo.