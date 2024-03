Nikki Haley vai desistir da corrida pela Casa Branca, diz jornal

Nikki Haley, única rival do ex-presidente americano Donald Trump para tornar-se a candidata do Partido Republicano, planeja suspender sua candidatura presidencial em um discurso na manhã desta quarta-feira, 6, segundo adiantou o jornal The Wall Street Journal.

Fontes próximas a Haley disseram ao WSJ que a ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora das Nações Unidas deve fazer um breve discurso em Charleston, por volta das 10h no horário local (12h em Brasília).

A decisão ocorre um dia depois da Superterça, data que viu 15 estados dos Estados Unidos realizarem votações para escolher qual candidato vai representar o Partido Republicano e o Partido Democrata na eleição presidencial de novembro. Nikki venceu apenas no estado de Vermont, enquanto Trump dominou nos outros 14.

De acordo com o WSJ, Haley não planeja anunciar ainda se vai apoiar Trump na disputa. Mas fontes próximas a ela disseram ao jornal americano que a republicana deve dar uma cutucada em Trump, encorajando-o a conquistar o apoio dos eleitores que votaram nela.

Haley foi a primeira grande candidata a desafiar Trump pela nomeação do Partido Republicano e a última a renunciar. Mas, desde que entrou na corrida, as pesquisas mostravam o poder incontestável de Donald Trump sobre o partido e o eleitorado republicano.