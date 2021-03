Navio encalha e bloqueia tráfego no Canal de Suez

Um navio do tamanho de quatro campos de futebol encalhou no Canal de Suez, no Egito, e teve de ser socorrido por sete rebocadores. A via é uma das mais movimentadas rotas fluviais do mundo.

Uma rajada de vento surpreendeu o navio, que ia do Mar Vermelho para o Mediterrâneo, aproximadamente às 8 horas da manhã, fazendo com que ele bloqueasse a rota. A embarcação é de grandes dimensões, podendo transportar até 20 mil contêineres de seis metros.

Cerca de 12% do volume do comércio mundial passa por Suez, fazendo com que o incidente afetasse outros barcos. Quinze navios tiveram de ser ancorados no Egito até que o caminho fosse liberado.