Naufrágio de navio-tanque deixa oito mortos na costa do Japão

Oito tripulantes de um navio-tanque sul-coreano morreram nesta quarta-feira, 20, após a embarcação naufragar na costa do Japão, segundo a guarda costeira do país. Duas outras pessoas permanecem desaparecidas, enquanto uma foi resgatada e não corre risco de vida.

Anteriormente, a guarda costeira japonesa havia relatado que nove das 11 pessoas à bordo, sendo dois sul-coreanos, oito indonésios e um chinês, haviam sido resgatadas, mas ainda não havia informado o estado de saúde dos tripulantes.

“Eles foram confirmados como mortos em um hospital”, disse um porta-voz da guarda costeira à agência de notícias AFP, esclarecendo a situação.

O navio-tanque transportava 980 toneladas de ácido acrílico, produto amplamente utilizado na indústria química obtido do propileno, ou seja, um derivado do petróleo. Por enquanto, não foi registrado vazamento do produto no mar, de acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo.

Segundo o site especializado em navegação VesselFinder, o navio-tanque de produtos químicos e petrolíferos foi construído em 1996 e mede 69 metros. A embarcação se chama Keoyoung Sun.

O que aconteceu

A Guarda Costeira do Japão foi notificada sobre a situação da embarcação na manhã desta quarta-feira. “O navio estava inclinando, por favor, ajude-nos”, disse um tripulante no pedido de resgate.

As condições meteorológicas adversas perto da ilha de Mutsure, na costa sudoeste do Japão, resultaram em ondas de até 3,5 metros que desestabilizaram o navio até o seu naufrágio. A Agência Meteorológica havia alertado a população sobre ventos fortes, ondas altas e previsão de neve intensa no país nesta quarta-feira. Rajadas de até 126 km/h são esperadas em diversas regiões do país, segundo a emissora japonesa NHK.

A NHK também divulgou imagens aéreas do navio tombado e do resgate. O navio da guarda costeira teve que atravessar ondas fortes até chegar ao local do incidente.

Um funcionário da embaixada da Coreia do Sul foi enviado ao local pelo Ministério das Relações Exteriores do país, que disse estar em “comunicação estreita com organizações relacionadas”.

No início do mês, um barco de pesca sul-coreano também naufragou na costa sul do país; seis dos nove tripulantes desapareceram. O presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, se pronunciou pedindo que as autoridades “façam o seu melhor para salvar vidas, mobilizando todo o pessoal e equipamento disponível, incluindo a marinha e os barcos de pesca”, segundo comunicado do seu gabinete.