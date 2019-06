‘Não posso desejar sorte’, diz Bolsonaro a Macri sobre semifinal

De Osaka, no Japão, para a reunião do G20, o presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais ao lado do presidente argentino Mauricio Macri. Na publicação, ele comemora a assinatura do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia e, em tom de brincadeira, faz comentário sobre a disputa da vaga na final da Copa América, na terça-feira, quando a seleção brasileira e a argentina se enfrentam no Mineirão. “Amigos, Macri, parabéns pelo Mercosul, Brasil e Argentina mais unidos do que nunca, muito bom para os nossos povos, um grande impulso na economia da nossa querida Argentina”, discursou Bolsonaro, abraçado ao argentino.

“Mais fortes do que nunca, o Mercosul, e, na terça, nos vemos no Maracanã?”, indagou o presidente argentino. “É em Belo Horizonte, o jogo, terça-feira”, lembrou Bolsonaro, rindo. “Vai lá para o Brasil, vamos lá?”, continuou o brasileiro. Macri recusou aos risos e Bolsonaro emendou: “Dessa vez não posso desejar boa sorte para você, mas, no mais, somos perfeitamente alinhados”, brincou.

Na sexta-feira, os blocos sul-americano e europeu anunciaram a extinção de tarifas para diversos produtos e serviços que, segundo o Ministério da Economia, permitirá a expansão de 87,5 bilhões de dólares no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em quinze anos. No campo esportivo, na quinta-feira (27), o Brasil derrotou o Paraguai nos pênaltis, depois de empatarem por 0 x 0 no tempo normal, e se classificou para a semifinal da Copa América disputada em casa. Já na sexta-feira (28), a Argentina desbancou a Venezuela por 2 x 0 no Maracanã.