Na Colômbia, Petro e Hernandéz disputam a presidência no segundo turno

Os colombianos foram às urnas neste domingo, 29, para decidir qual candidato vai governar o país nos próximos 4 anos, mas eles devem decidir o páreo no segundo turno entre o esquerdista Gustavo Petro e o empresário Rodolfo Hernández, conhecido como o “Trump da Colômbia”.

Gustavo Petro segue na liderança com a preferência da população. Ele recebeu 40,4% dos votos, enquanto seu oponente, Rodolfo Hernández, obteve 27,9% dos votos. Para vencer no primeiro turno, os candidatos precisam de 50% dos votos.

Essa é a terceira vez que Petro tenta a presidência da Colômbia. Ele se candidatou em 2010 e 2018, mas foi derrotado em ambas as eleições. Petro é ex-guerrilheiro do M-19 e ex-prefeito de Bogotá. Na véspera da eleição, Petro, que conta com a simpatia de setores da esquerda brasileira, agradeceu ao “apoio” do ex-presidente Lula, líder nas pesquisas nacionais de intenção de votos, e disse que, se eleito, pretende firmar uma parceria com o Brasil para “salvar a selva amazônica”.