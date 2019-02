Multidão protesta em Londres contra saída britânica da UE

Milhares de pessoas marcharam em Londres neste sábado para protestar contra a saída do Reino Unido da União Europeia, quatro dias antes da primeira-ministra Theresa May lançar o início do processo formal de separação do bloco, do qual os britânicos fazem parte há 44 anos – May tem sido firme sobre sua intenção de retirar o Reino Unido do bloco europeu e irá anunciar formalmente o começo do processo de saída, com expectativa de duração de dois anos, na quarta-feira.

No início do protesto, manifestantes fizeram um minuto de silêncio em memória às vítimas. Participantes balançavam bandeiras da UE e seguravam cartazes com dizeres como “Qual é o plano?” e “Parem o Brexit” ao se dirigirem ao parlamento. Um dos cartazes dizia “Feliz Aniversário UE”, em alusão ao 60º aniversário, nesta semana, de fundação do bloco, atualmente sendo celebrado em Roma.

Joss Dennis era uma das participantes das três caravanas que vieram de Bristol, no oeste da Inglaterra, local em que 62% da população votou pela permanência na União Europeia no referendo de junho do ano passado, frente a uma média nacional de 52% para saída do bloco. “Com uma votação tão apertada, não vejo como ninguém pode chamar isso de vontade do povo”, disse Dennis. “Um terrível erro foi cometido, mas a situação não está além da redenção”, acrescentou.

A marcha chamada “Unidos pela Europa” acabará com um protesto na Praça do Parlamento, local de um ataque nesta semana realizado por um britânico convertido ao islamismo, no qual quatro pessoas morreram.

(Com Reuters)