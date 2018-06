Mulher e filho de senador argentino são encontrados mortos

A mulher e um dos filhos do senador argentino Luis Naidenoff, presidente da coalizão governista Mudemos e um dos principais articuladores do governo da Argentina no Senado, foram encontrados mortos nesta segunda-feira (18) em casa, na cidade de Formosa, no norte do país, informou a imprensa local.

O subchefe da polícia da província de Formosa informou à agência estatal Télam que as causas da morte ainda estão sendo investigadas. O mais provável, porém, é que tenham morrido por inalação de monóxido de carbono espalhado devido ao mau funcionamento da calefação.

Cynthia Sonaridio, mulher de Naidenoff, era advogada e trabalhava na Justiça argentina. O filho Joaquín tinha 16 anos. Os corpos foram encontrados nesta manhã por uma empregada doméstica, segundo o jornal La Nación. Os dois cachorros da família também estavam mortos;

“Ainda que os peritos não tenham determinado a causa das mortes, segundo testemunhas, a propriedade tinha forte cheiro de gás. Esperamos os resultados das autópsias para dar informações mais precisas”, disse a equipe de imprensa de Naidenoff.

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, enviou pêsames ao senador através de sua conta oficial no Twitter. “Quero expressar as minhas profundas condolências ao senador Luis Naidenoff diante da trágica perda de sua esposa e um de seus filhos. Estamos ao lado dele nesse duríssimo momento”, publicou.

Cristina Kirchner, ex-presidente e atual senadora, publicou uma mensagem similar na mesma social. “Quero enviar todo meu sentimento ao senador Naidenoff neste momento tão duro”, escreveu.

(Com EFE)