MP saudita quer pena de morte para 5 suspeitos do caso Khashoggi

Um promotor saudita pediu pena de morte para cinco dos 11 suspeitos presos pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado da Arábia Saudita em Istambul (Turquia) no dia 2 de outubro, informou a agência de notícias estatal SPA.

O pedido ocorreu durante a primeira audiência judicial do caso, nesta quinta-feira (3). O assassinato do jornalista, crítico do governo, prejudicou gravemente a reputação internacional do país árabe a estremeceu suas relações com o Ocidente.

Segundo a agência, os acusados estão sendo julgados pelo Tribunal de Sanções de Riad na presença de seus advogados. O Ministério Público saudita também informou que não recebeu das autoridades turcas nenhuma resposta ao pedido de envio de qualquer prova relacionada ao caso.

Segundo a Procuradoria saudita, o assassinato de Jamal Khashoggi foi “premeditado”. Na ocasião, a imprensa turca acusou o príncipe saudita Salman de ser um dos mandantes. O crime foi descrito como “assassinato político” pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

(com Reuters e EFE)