Moscou tem nevasca recorde e temperaturas na Sibéria caem para -56°C

As temperaturas em partes da Sibéria, na Rússia, caíram para -56°C nesta segunda-feira, 4, enquanto a capital do país, Moscou, registrou a maior nevasca em anos. O forte inverno que se espalha pelo território russo provocou caos nos aeroportos, com dezenas de voos cancelados.

Na República de Sakha, localizada no nordeste da Sibéria, as temperaturas caíram abaixo dos 50 graus negativos. Em Oymyakon, na mesma região, os termômetros alcançaram 56 graus negativos durante a noite, enquanto meteorologistas afirmam que a sensação térmica pode chegar a 60 graus negativos devido ao vento e à umidade.

Quase toda Sakha está localizada na zona de permafrost, uma camada do subsolo da crosta terrestre que está permanentemente congelada. Na capital da região, Yakutsk, uma das cidades mais frias do mundo, que fica a cerca de 5 mil quilômetros de distância de Moscou, a temperatura tem ficado em torno de 44 a 47 graus negativos.

No último domingo 3, algumas das maiores nevascas já vistas em Moscou deixaram áreas da cidade cobertas por montes de mais de 35 centímetros de neve em apenas um dia, um recorde histórico. Voos foram atrasados ou cancelados em alguns aeroportos da capital durante a tempestade de neve, que foi a mais intensa desde 1953.

Nas redes sociais, circularam vídeos de uma das principais vias da capital, onde fica a embaixada dos Estados Unidos, sendo limpa depois da rara nevasca.

🔴 BREAKING || Roads outside the US Embassy in Moscow are being cleared from blocking snow after a rare blizzard, named Oliver, had swept across the Russian Capital causing the heaviest snowfall since 1953. pic.twitter.com/dEXHnBpO0t

