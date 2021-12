Mortes por tornado no Kentucky podem passar de 100, diz governador

O governador de Kentucky, Andy Beshear, teme que o total de mortos deixados por um forte onda de tornados na última sexta-feira 10 possa passar de 100. O político afirmou neste domingo 12 que continuam encontrando corpos nos escombros da fábrica de velas que desabou, dizendo que ainda está à espera de um “milagre”.

Este foi o maior incidente envolvendo tornados da história do Kentucky. Outras 14 mortes foram registradas em quatro outros estados.

Em entrevista coletiva em Mayfield, cidade mais atingida pelos mais de 30 tornados que varreram seis estados, as autoridades disseram que ainda estão procurando desesperadamente por possíveis sobreviventes na fábrica de velas, embora por enquanto estejam apenas recuperando corpos. “Seguimos encontrando corpos”, declarou Beshear.

O governador explicou que a última pessoa que encontraram com vida foi na madrugada de sexta para sábado e desde então só conseguiram recuperar “vários corpos”. Mas Beshear continua confiante de que “pequenos milagres” acontecerão na forma de resgate de pessoas.

O secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas, viajou para Mayfield e visitou a área onde ficava a fábrica de velas e conversou com os bombeiros que trabalham no local. Ele garantiu que o governo fará o que “for necessário” e o que estiver “ao seu alcance” para ajudar as autoridades locais e equipes de resgate.

Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou a declaração de emergência de Kentucky, permitindo que mais fundos e pessoal sejam enviados para a área.

No Kentucky, cerca de 300 soldados da Guarda Nacional estão posicionados, disse o governador, observando que os militares estão fazendo buscas de casa em casa.