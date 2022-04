Mortes em Bucha são ‘face cruel’ de Putin, diz chefe da Comissão Europeia

A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta sexta-feira (8) que as mortes de civis na cidade ucraniana de Bucha mostraram a “face cruel” do Exército russo e de seu presidente, Vladimir Putin, prometendo apoiar Kiev na defesa da “fronteira europeia”.

Durante visita à cidade, von der Leyen demonstrou estar visivelmente emocionada enquanto os investigadores começaram a exumar os corpos encontrados nas valas comuns.

+ Número de refugiados na Ucrânia chega a 4,3 milhões, diz ONU

A cidade de Bucha foi atacada pelas tropas de Moscou durante semanas e, após retomada por forças ucranianas, foram encontradas centenas de corpos nas ruas. Algumas vítimas, segundo o governo ucraniano e imagens veiculadas por veículos internacionais de imprensa, estavam com as mãos amarradas e pareciam ter sido mortas com tiros pelas costas.

O Kremlin nega veementemente ter atacado qualquer alvo civil desde o início do conflito, em 24 de fevereiro, e acusa o Ocidente de fazer uma “falsificação monstruosa” destinada a prejudicar a imagem russa perante o mundo.

Falando a repórteres, a chefe da Comissão Europeia disse que “tomará as medidas necessárias” para que seja garantida a adesão da Ucrânia à União Europeia, uma demanda que recebeu pressão por parte do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. No entanto, uma das condições impostas pelo governo russo para acabar com a guerra é justamente que a Ucrânia jamais faça parte do bloco.

Continua após a publicidade

“O impensável aconteceu aqui. Vimos a face cruel do Exército de Putin. Vimos a imprudência e a frieza com que ocupam a cidade. O mundo inteiro está de luto com o povo de Bucha, e são eles que estão defendendo a fronteira da Europa, defendendo a humanidade, defendendo a democracia e, portanto, estamos com eles nesta importante luta”, disse von der Leyen.

A viagem da política à Ucrânia tem como objetivo oferecer apoio moral e financeiro a Zelensky, além de passar a mensagem de que a União Europeia considera a entrada do país no bloco. Ela prometeu ainda seu apoio a Kiev para “emergir da guerra como um país democrático”, algo que, segundo ela, o bloco europeu e outros doadores ajudariam.

+ Ataque a estação de trem deixa ao menos 39 mortos na Ucrânia

A fala foi corroborada pelo chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, afirmando que a visita de von der Leyen foi um claro sinal de que “os ucranianos têm total controle sobre seu território”.

“A Ucrânia não é um país invadido e dominado. Ainda há um governo que recebe pessoas de fora e você pode viajar para Kiev”, disse Borrell, acrescentando esperar que mais 500 milhões de euros sejam doados à capital nos próximos dias.

Borrell disse ainda que as sanções ao petróleo são um problema a ser resolvido, uma vez que a medida para cortar o petróleo russo pode causar um forte impacto negativo nas economias europeias. É esperado que uma decisão sobre a questão seja levantada já na próxima segunda-feira, em Bruxelas.