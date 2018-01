Morre, aos 113 anos, o homem mais velho do mundo

O homem mais velho do mundo morreu nesta segunda-feira na Espanha. Francisco Núñes Oliveira tinha 113 anos e desde agosto de 2017 era o homem mais velho vivo. A família não revelou a causa da morte. Francisco deixa quarto filhos, nove netos e quinze bisnetos.

Francisco Núñes Oliveira nasceu no dia 13 de dezembro de 1904 e era conhecido como “Marchena”, devido a um episódio em que uma criança o confundiu com o cantor espanhol Pepe Marchena.

“É uma tristeza para a aldeia e para o mundo inteiro. Nos últimos anos, ele significou muito para nós, representou nossa aldeia e ajudou a sermos conhecidos e amados”, afirmou Antonio Carmena, prefeito de Bienvenida, vila onde Francisco Núñez Olivera morava.

O presidente da região autônoma de Extremadura, onde se localizava a vila na qual Francisco morava, postou no Twitter uma foto ao lado do “para sempre Marchena”.

Descansa en paz buen hombre. Hasta siempre Marchena pic.twitter.com/dhYPB8fOns — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) January 30, 2018

Em entrevista ao jornal espanhol El Mundo, em 2015, o centenário afirmou que gostaria de viver mais alguns anos. “Eu sei que sou velho, mas não me sinto velho”, disse.

Francisco entrou para o topo da lista dos homens mais velhos do mundo em agosto, quando faleceu o israelense Yisrael Kristal, aos 112 anos. Com o falecimento de Francisco, o homem mais velho do mundo atualmente é o japonês Masazou Nonaka, que tem 112 anos e 189 dias de idade.