Morre aos 107 anos Mimi Reinhardt, secretária que fez a lista de Schindler

Morreu nesta sexta-feira, 8, Mimi Reinhardt, a secretária do industrial alemão Oskar Schindler responsável por elaborar a lista de mais de mil trabalhadores judeus que acabaram sendo salvos do regime nazista de Adolf Hitler. Reinhardt morreu em Israel, onde vivia, aos 107 anos. A história da lista de Schindler foi imortalizada no filme de Steven Spielberg de 1993.

Nascida na Áustria, Reinhardt era judia e trabalhou para Schindler até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, tendo morado depois em Nova York, nos Estados Unidos. Desde 2007, segundo a imprensa local, ela vivia nos arredores de Tel Aviv. O filme A Lista de Schindler, que conta a história do industrial, ganhou sete Oscars, incluindo o de melhor filme e melhor diretor.