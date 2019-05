Monges belgas encontram receita de cerveja medieval perdida há 224 anos

Os monges da abadia de Grimbergen, na província de Brabante Flamengo, na Bélgica, encontraram a receita original de uma cerveja que era produzida no local há 224 anos, a Grimbergen. Eles decidiram fabricá-la e adotar a fênix – pássaro mitológico que se imola e renasce de suas cinzas – como seu símbolo.

Em entrevista à imprensa nesta quarta-feira, 22, os monges anunciaram que a fórmula estava escondida nos arquivos da abadia e também que já estão reformando uma sala do mosteiro onde ficará a nova fábrica. A planta terá capacidade de produzir anualmente 1 milhão de litros da bebida, em parceria com as marcas Carlsberg e Alken-Maes.

Um dos monges, Karel Stautemas, disse à emissora Rádio 2 que as obras começarão ainda neste ano. A expectativa é que a primeira cerveja esteja pronta para comercialização até o fim de 2020.

A abadia foi construída no ano de 1.128, e saqueada pelas tropas francesas em 1795, o que causou a destruição da cervejaria e a perda da receita. Grande parte do templo foi reconstruída, mas a fórmula só foi encontrada após uma longa pesquisa nos acervos do mosteiro, incluindo um difícil trabalho de tradução de manuscritos em latim e holandês antigo.

A cerveja fabricada será uma trippel de 10,8% de teor alcoólico, que ficará durante cinco meses em maturação em barris de uísque. A nova fábrica funcionará no mesmo lugar onde a cerveja era preparada no século XVII, e uma parte da produção será exportada para a França.

(Com EFE)