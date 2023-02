Militares americanos derrubam objeto voador não identificado no Canadá

Uma aeronave americana abateu um ovni (objeto voador não identificado), em Yukon, no Canadá. Justin Trudeau, primeiro-ministro do país, divulgou a informação em sua conta no Twitter: “Ordenei a derrubada de um objeto não identificado que violou o espaço aéreo canadense”. Trudeau disse ainda que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre o caso, agradeceu ao Comando de Defesa Aérea da América do Norte e afirmou que os militares canadenses vão analisar os destroços do objeto.

O caso ocorre um dia depois de uma mesma ação ocorrida no Alasca, nos Estados Unidos. Biden afirmou que o objeto, do tamanho de um carro popular, era considerado uma “ameaça” para a aviação do país. Nenhuma das duas nações ainda divulgaram se os objetos são provenientes de algum país ou empresa privada. Na semana passada, os americanos afirmaram que um balão chinês sobrevoou o país equipado para coletar informações militares — os chineses, porém, afirmam que se tratava de um dispositivo civil para pesquisas meteorológicas.