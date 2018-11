Milícias armadas se concentram na fronteira dos EUA com o México

zoom_out_map 1 /53 Migrantes pegam carona na traseira de um caminhão em Juchitán de Zaragoza, no México - 01/11/2018 (Rebecca Blackwell/AP)

zoom_out_map 2 /53 Novo grupo de imigrantes realizam caravana em San Salvador, cidade localizada em El Salvador, rumo aos Estados Unidos - 31/10/2018 (Marvin Recinos/AFP)

zoom_out_map 3 /53 Imigrantes da América Central carregam seu celulares na cidade mexicana de Juchitán de Zaragoza, durante caravana rumo aos Estados Unidos - 30/10/2018 (Guillermo Arias/AFP)

zoom_out_map 4 /53 Imigrantes são vistos exaustos em fila para embarcarem em ônibus, na cidade mexicana de Niltepec - 30/10/2018 (Rebecca Blackwell/AP)

zoom_out_map 5 /53 Pai carrega filho durante passagem pelo rio Suchiate, localizado na cidade mexicana de Ciudad Hidalgo, durante caravana de imigrantes da América Central, rumo aos Estados Unidos - 29/10/2018 (Adrees Latif/Reuters)

zoom_out_map 6 /53 Novo grupo de imigrantes hondurenhos atravessam o rio Suchiate, localizado em Ciudad Hidalgo, no México, rumo aos Estados Unidos - 29/10/2018 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

zoom_out_map 7 /53 Imigrante carrega sua filha no colo durante recebimento de alimentos em Tapanatepec, no México - 28/10/2018 (Rodrigo Abd/AP)

zoom_out_map 8 /53 Vista aérea mostra caravana de imigrantes hondurenhos na cidade de San Pedro Tapanatepec, sul do México, rumo aos Estados Unidos - 27/10/2018 (Guillermo Arias/AFP)

zoom_out_map 9 /53 Novo grupo de imigrantes hondurenhos forçam portão na fronteira entre a Guatemala e o México - 28/10/2018 (Santiago Billy/AFP)

zoom_out_map 10 /53 Imigrantes hondurenhos pegam carona em caminhões na cidade de San Pedro Tapanatepec, sul do México, rumo aos Estados Unidos - 27/10/2018 (Guillermo Arias/AFP)

zoom_out_map 11 /53 Novo grupo de imigrantes hondurenhos atravessam o rio Suchiate, na fronteira entre a Guatemala e o México - 29/10/2018 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

zoom_out_map 12 /53 Melvin Marquez, de Honduras, relaxa depois de tomar banho em um rio em Pijijiapan, México - 25/10/2018 (Rodrigo Abd/AP)

zoom_out_map 13 /53 Imigrantes hondurenhos que seguem a caravana para os EUA param para se banhar em um rio em Pijijiapan, no México - 25/10/2018 (Rodrigo Abd/AP)

zoom_out_map 14 /53 Imigrantes são vistos entre os eixos de um caminhão na estrada para Mapastepec de Huixtla, México, enquanto seguem para os Estados Unidos - 24/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 15 /53 Imigrantes hondurenhos descansam na praça principal de Pijijiapan, estado de Chiapas, no México, durante a caravana de imigração para os EUA - 25/10/2018 (Guillermo Arias/AFP)

zoom_out_map 16 /53 Imigrante hondurenha é puxada para conseguir subir em um caminhão que toma rumo aos Estados Unidos, em direção à fronteira mexicana, em Chiquimula, na Guatemala - 24/10/2018 (Luis Echeverria/Reuters)

zoom_out_map 17 /53 Migrantes hondurenhos pulam grades ao tentar entrar no México em Tecun Uman, Guatemala - 19/10/2018 (Oliver de Ros/AP)

zoom_out_map 18 /53 Migrante de Honduras se prepara para pular no rio Suchiate na fronteira da Guatemala com o México - 20/10/2018 (Pedro Pardo/AFP)

zoom_out_map 19 /53 Migrantes hondurenhos andam por floresta após atravessar o rio Lempa deixando Honduras com destino aos Estados Unidos - 17/10/2018 (Jorge Cabrera/Reuters)

zoom_out_map 20 /53 Migrantes hondurenhos tentam chegar a fronteira da Guatemala com o México - 19/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 21 /53 Migrantes hondurenhos aguardam abertura de ponte no rio Suchiate na fronteira da Guatemala com o México - 19/10/2018 (Oliver de Ros/AP)

zoom_out_map 22 /53 Migrantes hondurenhos seguem em caravana com destino ao Estados Unidos pela cidade de Quezaltepeque, Guatemala - 16/10/2018 (John Moore/Getty Images)

zoom_out_map 23 /53 Menina hondurenha e sua família seguem de carro com a caravana que tem como destino os Estados Unidos - 17/10/2018 (Orlando Sierra/AFP)

zoom_out_map 24 /53 Imigrantes hondurenhos que têm como destino ir para os Estados Unidos tomam banho com canecas de água na cidade de Tapachula, no México - 23/10/2018 (Moises Castillo/AP)

zoom_out_map 25 /53 Imigrantes de marcham para os Estados Unidos improvisam um abrigo com plástico em uma praça na cidade mexicana de Tapachula - 22/10/2018 (Adrees Latif/Reuters)

zoom_out_map 26 /53 Imigrante é visto na fronteira entre Guatemala e México enquanto aguarda para atravessar para o solo mexicano - 23/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 27 /53 Imigrantes hondurenhos dormem juntos ao relento de uma praça pública em Tapachula, no México - 22/10/2018 (Moises Castillo/AP)

zoom_out_map 28 /53 Imigrantes hondurenhos que têm como destino ir para os Estados Unidos, se lavam utilizando garrafas plásticas de água na cidade de Tapachula, no México - 23/10/2018 (Moises Castillo/AP)

zoom_out_map 29 /53 Imigrantes de marcham para os Estados Unidos improvisam um abrigo com plástico em uma praça na cidade mexicana de Tapachula - 22/10/2018 (Moises Castillo/AP)

zoom_out_map 30 /53 Imigrantes hondurenhos aguardam para atravessar a fronteira entre Ciudad Tecun Uman, na Guatemala, e Ciudad Hidalgo, no México - 21/10/2018 (Orlando Sierra/AFP)

zoom_out_map 31 /53 Migrantes hondurenhos atravessam a fronteira da Guatemala com o México, na altura da cidade de Tapachula - 22/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 32 /53 Imigrantes hondurenhos embarcam em caminhão rumo à Tapachula, no México - 22/10/2018 (Pedro Pardo/AFP)

zoom_out_map 33 /53 Garota dorme próxima de pão que foi doado para imigrantes hondurenhos, nos arredores da cidade mexicana de Tapachula - 22/10/2018 (Adrees Latif/Reuters)

zoom_out_map 34 /53 Imigrantes caminham por uma rodovia perto da fronteira com a Guatemala enquanto seguem seu caminho para tentar entrar nos Estados Unidos, em Tapachula, no México - 21/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 35 /53 Imigrante hondurenho que segue para os Estados Unidos olha para o Rio Suchiate que separa o México, à direita, e a Guatemala, à esquerda, em uma ponte coberta por roupas secas em Tecun Uman, na Guatemala - 21/10/2018 (Oliver de Ros/AP)

zoom_out_map 36 /53 Imigrante que aguarda para seguir viagem até os Estados Unidos é fotografado junto com um arco-iris em Ciudad Hidalgo, no México - 21/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 37 /53 Caminhonetes abarrotadas de imigrantes que se dirigem para os Estados Unidos são vistos chegando a Tapachula, no México - 21/10/2018 (Moises Castillo/AP)

zoom_out_map 38 /53 Crianças hondurenhas brincam em uma fonte na cidade de Tapachula, no México, durante uma pausa da caravana que se dirige para os Estados Unidos - 21/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 39 /53 Imigrante hondurenho protege seu filho depois que outros imigrantes, parte de uma caravana que tentava chegar aos Estados Unidos, invadiram um posto fronteiriço em Ciudad Hidalgo, México - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 40 /53 Imigrantes hondurenhos que tentam chegar nos Estados Unidos, se aglomeram em um posto de controle enquanto esperam pedir asilo no México em um posto de controle em Ciudad Hidalgo - 20/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 41 /53 Imigrantes hondurenhos que tentam chegar nos Estados Unidos, se aglomeram em um posto de controle enquanto esperam pedir asilo no México em um posto de controle em Ciudad Hidalgo - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 42 /53 Imigrantes hondurenhos participam de uma caravana em direção aos Estados Unidos, na estrada que liga Ciudad Hidalgo e Tapachula, estado de Chiapas, México - 21/10/2018 (Pedro Pardo/AFP)

zoom_out_map 43 /53 Imigrantes hondurenhos, parte de uma caravana que tenta chegar aos Estados Unidos, esperam a abertura do portão da ponte que liga o México e a Guatemala em Ciudad Hidalgo, México - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 44 /53 Menino hondurenho, parte de uma caravana que tenta chegar aos Estados Unidos, é fotografado na ponte que liga México e Guatemala em Tecun Uman - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 45 /53 Policiais tentam conter um enorme grupo de imigrantes hondurenhos que tentavam atravessar a fronteira da Guatemala para entrar no México, em Ciudad Hidalgo - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 46 /53 Imigrante hondurenho segura uma criança ao descer de uma ponte que liga México e Guatemala para evitar o posto fronteiriço em Ciudad Hidalgo, no México - 20/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 47 /53 Imigrante hondurenho, parte de uma caravana que tenta chegar aos Estados Unidos, olha através do portão da ponte que liga México e Guatemala em Tecun Uman - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 48 /53 Imigrantes hondurenhos que se dirigem em caravana para os Estados Unidos realizam manifestação exigindo que as autoridades permitam que o resto do grupo atravesse em Ciudad Hidalgo, estado de Chiapas, no México, após a travessia da Guatemala - 20/10/2018 (Pedro Pardo/AFP)

zoom_out_map 49 /53 Jjovem, integrante de um grupo de migrantes hondurenhos que segue em caravana para os Estados Unidos, fica na "Igreja das Três Caidas", em Tecun Uman, na fronteira com o México - 18/10/2018 (Johan Ordonez/AFP)

zoom_out_map 50 /53 Imigrantes hondurenhos, parte de uma caravana que tenta chegar aos Estados Unidos, caminham em uma ponte durante sua viagem na Cidade da Guatemala, Guatemala - 18/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 51 /53 Migrante hondurenho é visto com bandeira, próximo da fronteira entre a Guatemala e o México, no território de Ciudad Tecun Uman - 19/10/2018 (Johan Ordonez/AFP)

zoom_out_map 52 /53 Imigrantes hondurenhos entram em confronto com policiais, forçando a entrada na fronteira de Honduras com a Guatemala, no território de Ocotepeque - 19/10/2018 (Jorge Cabrera/Reuters)

zoom_out_map 53/53 Imigrantes de Honduras em posto de controle entre Guatemala e México - 19/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

O discurso inflamado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra as caravanas de migrantes da América Central a caminho de seu país está mobilizando milícias e vigilantes armados para a fronteira com o México. Trump chegou a acusar a presença de extremistas do Oriente Médio entre os centro-americanos como meio de instigar a reação contrária dos americanos ao ingresso dos migrantes.

O jornal Washington Post denunciou em sua edição deste domingo a presença crescente dos milicianos armados na margem norte do Rio Grande. A situação preocupa especialmente o comando da Patrulha da Fronteira, a força de segurança do governo que atua na região, segundo documento da Patrulha da Fronteira publicado pela revista Newsweek, no qual há o registro da presença de 200 milicianos.

Três caravanas de imigrantes caminham, a pé, em direção à fronteira do México com os Estados Unidos. A primeira delas saiu de San Pedro Sula, em Honduras, e as outras duas deixaram El Salvador e Guatemala posteriormente. Os migrantes fogem da falta de perspectivas em seus países e, sobretudo, da violência das gangues (maras).

Neste domingo, cerca de 5.000 migrantes hondurenhos se concentraram na cidade mexicana de Puebla, a 120 quilômetros da Cidade do México. Eles foram recebidos em seis abrigos montados pela Igreja Católica. Os anfitriões guardaram provisões por dias, à espera dos migrantes vindos do estado vizinho de Veracruz. O governo desse estado cancelou a oferta de caminhões para levá-los a Puebla, o que provocou atraso. Parte dos migrantes já está na próxima etapa da caminhada, a Cidade do México, onde todos devem se concentrar na segunda-feira.

“Estamos suprindo o Estado. O ano todo estamos recebendo migrantes e esta caravana nunca nos comunicou”, disse Gustavo Rodríguez, membro da Arquidiocese de Puebla, que tem capacidade de abrigar 4.000 pessoas.

O governo de Puebla colocou à disposição suas unidades de saúde. Paramédicos da Cruz Vermelha e médicos voluntários se somarão ao atendimento dos doentes. Os abrigos distribuíram alimentos e bebidas quentes.

Os cerca de 2.000 migrantes centro-americanos de uma segunda caravana partiram esta manhã do município de Pijijiapan para Arriaga, no estado de Chiapas (sul). Trata-se do último ponto antes de entrar no estado vizinho de Oaxaca. Polícia Federal e a Defesa Civil acompanharam o grupo. O terceiro grupo de migrantes, de maioria salvadorenha, avançou neste domingo do município de Metapa de Domínguez para Tapachula, em Chiapas.

Na semana passada, Trump chegou a declarar que os migrantes seriam recebidos a bala se houvesse alguma reação deles contra as forças de segurança deslocadas para a fronteira. Por sua ordem, 5.000 soldados serão enviados para a fronteira. Mas ele já avisou que o contingente militar pode alcançar 15.000.

Isto é o Texas

Segundo o Washington Post, a organização Texas Minutemen está envindo 100 voluntários para o Rio Grande com a missão de deter o avanço de migrantes que, porventura, cruzem a fronteira. O presidente da entidade, Shannon McGauley, é um deles. “Meu telefone está tocando sem parar nos últimos sete dias. Tem outras milícias, maridos e mulheres, pessoas vindas do Oregom, de Indiana. Tem até dois do Canadá”, afirmou McGauley, que não escondeu o fato de todos se moverem armados para a fronteira.

“Isto aqui é o Texas, homem”, respondeu ele à reportagem do Post.

O relatório mencionado pela Newsweek classifica os milicianos como “patrulhas de cidadãos”. Trata-se de uma categoria bastante popular na época da Independência dos Estados Unidos, no final do século XVIII, quando ainda não havia um Exército regular nem forças de segurança em ação no país. A presença dos milicianos divide os fazendeiros da região de fronteira, cujas propriedades são rotas de migrantes indocumentados.

Segundo o Post, o fazendeiro Michael Vickers disse que não autorizará o ingresso de membros das milícias vindos de outros lugares em sua fazenda. Ele próprio comanda o grupo Voluntários da Fronteira do Texas, com 300 integrantes. Mas Lucy Kruse, fazendeira de 96 anos, foi imperativa:

“Não vou permitir as milícias nas minhas terras. Eles são civis se atrevendo a tocar uma situação que cabe à Patrulha da Fronteira controlar e tomar as decisões. Eles podem causar prejuízos às propriedades e ameaçar os trabalhadores. Se eles atirarem em alguém, podem simplesmente dizer que a pessoa ferida estava pegando uma arma.”

(Com EFE)