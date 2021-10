Milhares de imigrantes deixam cidade do México rumo aos EUA

Atualizado em 24 out 2021, 16h43 - Publicado em 24 out 2021, 16h31

Mais de 3.000 imigrantes , a maior parte deles com origem em nações da América Central, deixaram a cidade de Tapachula, no México, no último sábado (23) para cruzar a fronteira do país com os Estados Unidos.

Os imigrantes seguem a jornada andando por uma rodovia. Já no primeiro dia, o grupo teve de passar por uma barreira policial que tentava detê-los e houve confronto.

Os enfrentamentos deixaram uma uma criança com ferimentos leves na cabeça, e o grupo acabou seguindo em frente.

No momento, os imigrantes estão reunidos no vilarejo de Alvaro Obregon, onde passaram a noite.

A Guarda Nacional mexicana já interrompeu uma série de tentativas de fuga da cidade ao longo do ano.

Em agosto, as tropas bloquearam centenas de haitianos, cubanos e centro-americanos que caminhavam em uma rodovia saindo de Tapachula.

Milhares de pessoas de Honduras, El Salvador e Haiti estão Tapachula, enquanto aguardam a liberação da documentação de refugiado.

Só assim é permitido se locomover dentro do México. O problema, afirmam, que o processo se tornou longo e não há previsão da emissão dos certificados.