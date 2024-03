Milei chama Petro de ‘terrorista’ e Colômbia expulsa diplomatas argentinos

O governo da Colômbia ordenou a expulsão dos diplomatas argentinos da embaixada de Bogotá nesta quarta-feira, 27, após o presidente da Argentina, Javier Milei, chamar o governante colombiano, Gustavo Petro, de “assassino terrorista” durante uma entrevista à rede CNN.

A entrevista será exibida no domingo, mas um trecho em que Milei tece críticas a Petro e a Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, foi divulgado nesta quarta. “Não se pode esperar muito de alguém que foi um assassino terrorista”, afirmou o argentino, referindo-se ao passado de Petro como guerrilheiro. Sobre AMLO, Milei disse que “é um elogio que uma pessoa ignorante como López Obrador fale mal de mim, isso me enaltece”.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia repudiou as declarações do presidente argentino e afirmou que ele “ofende a dignidade” de Petro.

Não foi a primeira vez que Milei disparou contra Petro. Em janeiro, o argentino disse que o colombiano era um “comunista assassino” e declarou que ele estava “afundando” o país que governa. O Ministério das Relações Exteriores da Colômbia repudiou as falas, chamando-as de desrespeitosas. Na ocasião, o país convocou seu embaixador na Argentina para consultas, uma maneira diplomática de mostrar insatisfação com o outro país.