Mesmo com vistos negados, time do Haiti obtém classificação histórica

O time haitiano Violette, mesmo perdendo por 2 a 0 para o Austin, dos Estados Unidos, na terça-feira 14, conseguiu a classificação para as quartas de final (após vencer por 3 a 0 na ida, quando jogou como mandante) do principal torneio da região, a Liga dos Campeões da Concacaf — entidade que reúne times da América do Norte e Central —, que dá uma vaga no Mundial de Clubes da Fifa.

Já foi impressionante que o time haitiano voltou aos gramados com uma vitória, na semana passada, em sua primeira partida oficial após quase dez meses — em decorrência dos conflitos internos no país. O Haiti lida com a violência, especialmente entre organizações lideradas por gangues, há algum tempo, e essa tensão só aumentou desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse em julho de 2021.

A ONG Médicos Sem Fronteiras foi forçada a fechar um hospital na capital devido à violência, e um relatório recente das Nações Unidas sobre a situação levou um funcionário da organização a comparar algumas áreas do país a “um pesadelo”. Sem poder disputar em casa por conta da violência, a equipe teve de mandar o jogo de ida, na terça-feira passada, na República Dominicana, único vizinho da ilha que forma os dois países.

O resultado foi surpreendente – 3 a 0 para os mandantes. Porém, a maior dificuldade ainda estava por vir. Para o jogo de volta, nos Estados Unidos, grande parte do elenco do Violette teve o visto de entrada no país negado, pouquíssimo tempo antes do desembarque do elenco para a partida da terça-feira 14.

Viajantes dos principais mercados de entrada que solicitam vistos de visitante pela primeira vez precisam esperar de 400 a 800 dias em média por uma entrevista, de acordo com a Associação de Viagens dos Estados Unidos. O time Cavaly, que seria o representante do Haiti na competição, inclusive desistiu da Concachampions por não conseguir os mesmos vistos para realizar a viagem.

Com apenas 12 jogadores à disposição, o elenco do Violette desembarcou em Austin. As regras da competição, porém, impedem que um time comece uma partida com esse número de pessoas, o que fez com que o time tivesse de inscrever em pouco tempo mais dois jogadores – que eram amadores – para chegar ao mínimo necessário.

Na partida tensa, o Violette segurou o Austin no primeiro tempo, indo para o intervalo com o 0 a 0. No segundo tempo, os donos da casa marcaram o 2 a 0, com 76% de posse de bola e 35 finalizações, aumentando o drama do time haitiano. Mesmo assim, o Violette conquistou a classificação para a próxima fase da Concachampions, devido à soma dos placares de ida e volta, sobrepondo o Austin por 3 a 2.

O azarão agora segue para as quartas de final. O time aguarda o resultado do jogo de volta entre León, do México, e Tauro, do Panamá, nesta quinta-feira, 16, para conhecer seu adversário – o time mexicano venceu na ida por 1 a 0, fora de casa.