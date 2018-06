Merkel desmente Trump sobre suposto aumento de criminalidade na Alemanha

A chanceler Angela Merkel desmentiu nesta terça-feira (19) a afirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a criminalidade na Alemanha teria crescido 10% devido à onda migratória.

“As novas estatísticas sobre criminalidade foram apresentadas recentemente pelo Ministério do Interior e falam por si só”, respondeu Merkel a uma pergunta sobre a questão em uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente da França, Emmanuel Macron, em Meseberg, no nordeste da Alemanha.

“Naturalmente, temos que fazer mais na luta contra a criminalidade, mas é evidente que ocorreram progressos”, disse a chanceler.

Na segunda-feira (19), Trump responsabilizou os imigrantes pelo que descreveu incorretamente como “um aumento nos índices de violência na Alemanha e por uma mudança de cultura”, acrescentando que os Estados Unidos enfrentam “ameaças semelhantes”.

Porém, segundo as últimas estatísticas oficiais apresentadas em maio deste ano, os crimes cometidos na Alemanha caíram 9,6% em 2017, o que representa a redução mais forte em 25 anos.

Em 2017, foram registrados na Alemanha 5,76 milhões de delitos, 611.000 a menos que em 2016.

Com isso, continuou uma tendência que vem sendo observada há vários anos, depois que o número de crimes no país chegou a 6,5 milhões em 2005. Além disso, os crimes com violência também caíram 2,4%.

No entanto, segundo especialistas da polícia, a intensidade dos crimes com uso de violência aumentou e, nos casos de lesões pessoais, cresceram consideravelmente aqueles nos quais são utilizadas armas brancas.

Os crimes cometidos por estrangeiros caíram de 616.280 em 2016 para 599.357 em 2017 e, dentro destes, os cometidos por imigrantes, que sofreram uma redução de 174.438 para 167.268.

Não obstante, esses últimos números estão acima dos registrados durante a grande onda migratória de 2015. Nesse ano, 555.820 estrangeiros foram investigados por diversos crimes, entre os quais havia 114.238 imigrantes.

Um ano antes, em 2014, eram 492.610 estrangeiros que estavam sob suspeita, entre eles 59.912 imigrantes.

As estatísticas sobre criminalidade são competência do Ministério de Interior, que é comandado pelo político bávaro Horst Seehofer, um dos principais críticos internos da política de portas abertas praticadas em 2015 pelo governo de Angela Merkel.

Naquele momento, Seehofer era chefe do governo regional da Baviera, no sul da Alemanha.

