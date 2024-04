Mergulhador francês se desequilibra e cai na frente de Macron; veja vídeo

Durante a inauguração da piscina olímpica nesta quinta-feira, 04, o mergulhador francês Alexis Jandard se desequilibrou momento em que se preparava para pular do trampolim. O acidente poderia ter passado batido, se não fosse pela presença do presidente da França, Emmanuel Macron, no momento do mergulho.

French Olympic diver Alexis Jandard, 26, slipped and fell into the water as athletes performed in the inauguration ceremony of an Olympic aquatics centre north of Paris yesterday. In reply, he said: "Thanks for the support! For your information, my back is fine, but my ego…" pic.twitter.com/jtCcyyATfl

— RTÉ News (@rtenews) April 5, 2024