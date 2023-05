Menino de 14 anos mata ao menos 9 em escola na Sérvia

Um menino de 14 anos matou oito colegas de escola a tiros, e um segurança, ao abrir fogo na sala de aula de uma escola em Belgrado nesta quarta-feira, de acordo com o Ministério do Interior da Sérvia. Uma professora e outros seis alunos também ficaram feridos.

O autor do ataque não teve sua identidade revelada e foi detido ainda na escola Vladislav Ribnikar, em Vracar, uma área de classe alta da capital sérvia. De acordo com as autoridades, as motivações do crime são desconhecidas, mas ele teria usado uma arma que seu pai tinha em casa.

Milan Milosevic, pai de uma aluna que estava na sala da escola Vladislav Ribnikar, na capital sérvia, disse que sua filha conseguiu fugir assim que os tiros começaram.

“O menino primeiro atirou na professora, e depois começou a atirar aleatoriamente”, disse à emissora N1.

Em um comunicado postado no Facebook, o Ministério do Interior afirmou que foi informado sobre o incidente por volta das 8h40, no horário local, e “todas as patrulhas policiais foram despachadas para a cena do crime, e imediatamente entraram no terreno da escola e prenderam um menor de idade, um aluno da sétima série, suspeito de disparar diversos tiros com com a arma de seu pai contra alunos e seguranças”.

Fotos divulgadas pela polícia mostram o jovem de 14 sendo escoltado pela polícia, com o rosto coberto por um pano preto.

Os feridos estão no hospital e uma investigação já está em curso para apurar os motivos por trás do ataque, de acordo com a polícia.

Ataques a tiros são relativamente raros na Sérvia, onde há leis rígidas para porte e posse de armas. No entanto, há centenas de milhares de armas ilegais, após guerras e agitações sociais na década de 1990 na região dos Bálcãs.