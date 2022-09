Meghan, Kate, Charlotte e Camilla homenageiam rainha Elizabeth com joias

Como manda a tradição, boa parte dos convidados à despedida final da rainha Elizabeth II nesta segunda-feira, 19, usou roupas pretas ou em tons mais sóbrios. Através do uso de joias simbólicas do acervo da realeza britânica, no entanto, algumas figuras da monarquia prestaram homenagens à monarca, morta aos 96 anos no último dia 8.

Devido à aparência quase incolor e pouco chamativa, as pérolas foram as mais escolhidas no funeral, em uma tradição cimentada durante o reinado da rainha Victoria (1837-1901). Kate Middleton, esposa do príncipe William e agora conhecida como Catherine, princesa de Gales, seguiu a regra e optou por um conjunto de colar e brincos de pérolas, o mesmo usado no funeral do príncipe Philip, duque de Edimburgo.

O conjunto, que pertenceu à rainha, também foi utilizado pela Princesa Diana em uma visita de estado da Rainha Beatrix da Noruega em 1982. A última vez que a monarca foi vista com as pérolas foi em 1983, quando visitou Bangladesh, na Índia. Acredita-se que foram emprestadas a Kate pela primeira vez em 2017.

A filha de Kate e William, o primeiro na linha de sucessão ao trono, também usou um item em homenagem à bisavó falecida. O broche utilizado pela jovem princesa Charlotte foi um presente dado por Elizabeth II, segundo o Palácio de Kensington, e é no formato de uma pequena ferradura que, incrustada de diamantes, faz alusão aos cavalos, uma das maiores paixões da rainha.

Já Meghan, duquesa de Sussex e esposa do príncipe Harry, usou brincos de pérolas que também foram um presente da rainha, de acordo com um porta-voz dos Sussex. Durante seu reinado, Elizabeth II tinha a tradição de presentear as integrantes mulheres de sua família com joias.

Camilla Parker-Bowles, esposa do agora rei Charles III e rainha consorte, quebrou o costume ao usar um colar de ouro e pedra de safira, e brincos de diamante para o serviço. No entanto, vestiu o broche de jubileu de diamante Hesse da rainha Victoria – um coração aberto com dois pingentes de safira azul.

