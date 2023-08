Mark Ruffalo quer conversar com Lula sobre meio ambiente em evento da ONU

O ator Mark Ruffalo, conhecido por interpretar o Hulk nos filmes da Marvel, usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 18, para propor uma reunião para tratar sobre pautas ambientais com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva às margens do encontro da Assembleia Geral das Nações Unidas (UNGA), previsto para 5 de setembro, em Nova York, nos Estados Unidos. Conhecido pelo ativismo ambiental, Ruffalo criticou a Declaração de Belém, divulgada na última terça-feira, por não propor “metas concretas para proteger” a Floresta Amazônica.

Em resposta às críticas, o petista convidou o artista para visitar o bioma e disse que “é realmente um desafio imenso” promover medidas voltadas para a preservação, mas defendeu que a Cúpula Amazônica, na qual o documento foi assinado, “foi um passo a mais em uma trajetória para transformar a região com um modelo que combina desenvolvimento sustentável e preservação ambiental”.

Dear @LulaOficial, It's not every day that I converse w/ a head of state about preventing the Amazon's impending destruction. Thank you for the generous invitation. I would be honored to join you in the Amazon! For now, would you meet with me at #UNGA in a few weeks' time? — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 18, 2023

O embate parece ter sido minimizado nesta sexta-feira. Em telefonema, Lula e Ruffalo debateram sobre “a destruição iminente da Amazônia”, conforme indica uma publicação do ator nas redes sociais. Ele afirmou que os dois concordaram em “proteger os Yanomami a assegurar o direito territoriais para todos os povos indígenas”, promover uma “ousada aliança global para países florestais”, cobrar “as doações de US$ 100 bilhões de nações ricas” e compreender “Cúpula da Amazônia como um ponto de partida”.

+ Cúpula da Amazônia: várias promessas e poucos avanços concretos

Continua após a publicidade

O ator destacou, no entanto, que talvez discorde de Lula “sobre a rapidez com que as proteções ousadas devem surgir” e questionou: “Você não acha que devemos nos mover na velocidade dos super-heróis, não na velocidade da política?”. Em seguida, ele ressalta o convite ao presidente brasileiro para participar da UNGA e pergunta se o petista considera um local adequado para debater questões ambientais.

“Enquanto os trabalhadores de todo o mundo atacam o mesmo paradigma movido pela ganância que está destruindo a Amazônia, agora é a hora de unir forças”, escreveu. “Vamos trabalhar juntos para iniciar um movimento mais amplo que apresente uma nova visão para uma economia que equilibre o lucro com as pessoas e o planeta”.

To that end, let's also discuss how I can help push @JoeBiden and the US Congress to release the promised $100 billion USD and go beyond that, pushing rich nations to pay off their ecological debt with the world. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 18, 2023

+ Declaração da Cúpula da Amazônia formaliza criação do Parlamento Amazônico

Além disso, Ruffalo disse que é preciso “discutir como posso ajudar a empurrar Joe Biden e o Congresso dos EUA a liberar os prometidos US$ 100 bilhões” e que acredita que Lula receberá o apoio de outros artistas do Brasil e dos Estados Unidos para “esse esforço urgente”.

“Escrevo isso para você [Lula] com humildade e urgência enquanto vejo a crise climática devastar meu país”, relembrou os incêndios recentes no Havaí, que faz parte do território americano. “Como você sabe muito bem, PRECISAMOS de nossas florestas para lutar. Salvar a Amazônia é salvar todas as nossas vidas. Um grande abraço e obrigado por nos defender de maneiras que poucos estão dispostos”.

Continua após a publicidade

Siga