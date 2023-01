Marina Silva fecha participação em Davos em encontro com Greta Thunberg

A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, fechou sua participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, nesta quinta-feira, 19, em um breve encontro com jovens ativistas ambientais, entre eles a sueca Greta Thunberg, detida há dois dias durante um protesto na Alemanha.

“Era um grupo de mulheres muito determinadas, comprometidas e que estão criando um impacto positivo na agenda de combate ao desmatamento, à emissão de CO 2 e de proteção do equilíbrio do planeta”, disse Marina a jornalistas. “Obviamente me recordei de quando comecei essa luta, aos 17 anos, quando conheci Chico Mendes. É muito bom ver que temos já uma terceira geração de ativistas.”

A ministra então afirmou as diferenças entre as gerações, já que, “diferentemente do combate que fazíamos isolados nas florestas com os nossos corpos, eles têm tecnologia para fazer esses embates globais”.

Durante o encontro, a ministra recebeu também uma carta na qual as ativistas pedem o fim do uso de combustíveis fósseis. Além de Greta, assinam a equatoriana Helena Gualinga, a nigeriana Vanessa Nakate e a alemã Luisa Neubauer.

Na terça-feira, Greta foi presa pela polícia alemã durante um protesto contra a expansão de uma mina de carvão na vila de Lützerath, no oeste da Alemanha. Os manifestantes ocupam o local por mais de uma semana, em oposição à demolição dos prédios abandonados que foram adquiridos pela empresa de energia RWE.

