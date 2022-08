‘Mar Vermelho’: Caminhão derrama 150 mil tomates e causa acidente nos EUA

Um caminhão derramou mais de 150.000 tomates em uma rodovia movimentada da Califórnia, nos Estados Unidos. O acidente ocorreu na segunda-feira, 29, e provocou o engavetamento de sete carros, paralisando o tráfego da via.

O veículo que transportava a carga de cerca de 22 toneladas sofreu uma colisão tentou desviar, atingindo outro carro antes de tombar no canteiro central da rodovia Interestadual 80. Os tomates se espalharam por um trecho de 60 metros, e deixaram um “mar de molho vermelho” na estrada, segundo relatos dados pela Patrulha Rodoviária local ao jornal The New York Times.

A pista escorregadia provocou a batida de sete carros, deixando três pessoas com ferimentos leves e uma quarta foi encaminhada ao hospital com uma perna quebrada, segundo a instituição policial.

“Essas cascas de tomate, uma vez que atingem o asfalto, é como andar no gelo”, disse Jason Tyhurst, oficial da Patrulha Rodoviária.

Carros passaram sobre os tomates esmagados, criando uma perigosa mistura de suco de tomate, óleo e sujeira antes da pista ser fechada para limpeza.

O tomate é uma das principais culturas do Condado de Solano, na Califórnia, onde mais da metade da terra é usada para agricultura. O estado produz mais de 90% dos tomates processados ​​do país e quase metade dos processados ​​globais, de acordo com a Associação de Produtores de Tomate da Califórnia.