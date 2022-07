‘Explosivo’ incêndio florestal na Califórnia segue incontido; veja imagens

Um violento incêndio florestal atinge o oeste dos Estados Unidos desde sexta-feira, 22, e já forçou a retirada de mais de 3.000 pessoas na Califórnia. Segundo autoridades locais, o fogo já consumiu mais de 6 mil hectares da floresta do Parque Nacional de Sierra Nevada, e segue incontrolado, apesar do esforço dos bombeiros.

Nesta segunda-feira, 25, mais de 2.000 socorristas de agências estaduais e federais estavam lutando contra o incêndio. Pelo menos 10 casas e outras estruturas foram destruídas, com outras milhares sob risco.

Segundo o Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire), o comportamento “explosivo” do incêndio Oak, como está sendo chamado, está prejudicando o trabalho dos bombeiros. O tempo quente e a vegetação seca, resultado da pior seca na região em anos, faz com que as chamas se espalhem com enorme velocidade, jogando brasas a até 3 quilômetros além do foco do incêndio. Vídeos mostram a formação de pirocúmulos, nuvens densas de fogo.

No domingo, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência, permitindo o envio de novas equipes da brigada de incêndio para a área. A decisão foi tomada principalmente pela rápida propagação das chamas.

The #OakFire is currently burning near @YosemiteNPS. Fire started around 2pm Friday and is exploding in size, according to Cal Fire. Stay with @abc7newsbayarea for the latest updates pic.twitter.com/Bt4LdQLfJt — Tim Johns (@tim_johns_) July 23, 2022

A Pacific Gas & Electric, empresa responsável pelo fornecimento de energia, informou no sábado, 23, que mais de 2.600 casas e instalações comerciais da região ficaram sem luz, sem previsão de retorno, e estradas foram fechadas nos arredores.

VIDEO: A helicopter carrying a water bucket flies through plumes of smoke rising from California's Oak Fire, near Yosemite National Park pic.twitter.com/JYrZtIvUfw — AFP News Agency (@AFP) July 24, 2022

O incidente é uma das dezenas de focos que queimam no oeste americano, enquanto a região se prepara para os meses de pico de risco de incêndio que ainda estão por vir. Mais de 2,2 milhões de hectares já queimaram no país este ano, cerca de 70% a mais do que a média de 10 anos.

The Oak wildfire near Yosemite National Park erupted Friday afternoon, growing to 10.2 square miles Saturday and prompting widespread evacuation orders in Mariposa County, according to the California Department of Forestry and Fire Protection. https://t.co/DSqpUW10hb pic.twitter.com/5KXjO9kB6t — CBS News (@CBSNews) July 23, 2022

Segundo o Centro de Previsão do Tempo do Serviço Nacional de Meteorologia, mais de 100 milhões de pessoas estão atualmente sob alertas e alertas relacionados ao calor nos Estados Unidos. Autoridades estimam que algumas cidades correm o risco de se tornar inabitáveis ​​devido à crise climática.