Mais de um terço da população de Nagorno-Karabakh fugiu para Armênia

A Armênia disse nesta quarta-feira, 27, que mais de um terço da população do enclave Nagorno-Karabakh fugiu para o país desde que o Azerbaijão lançou um ataque à região separatista na semana passada. Cerca de 42.500 pessoas, que representa 35% dos habitantes da área, deixaram o enclave aos trancos e barrancos pela estrada de Lachin, bloqueada há 10 meses.

O bloqueio causou uma grave escassez de alimentos, remédios e combustível em Karabakh. Embora o Azerbaijão tenha prometido respeitar os direitos dos habitantes, muitos residentes temiam represálias contra a minoria étnica armênia.

Enquanto muitas pessoas fugiam pelas estradas lotadas, o número presumido de mortos em uma explosão de um depósito de combustível da região subiu para 173 (105 dessas pessoas estão desaparecidas). Além disso, há quase 300 feridas, de acordo com autoridades de Karabakh. A explosão ocorreu enquanto as pessoas faziam fila para abastecer seus carros em um posto de gasolina nos arredores de Stepanakert, capital do enclave, na noite da última segunda-feira 25.

A causa da explosão ainda não está clara, mas o assessor presidencial de Karabakh, David Babayan, disse que as informações iniciais sugeriam que o incidente foi resultado de “negligência”. Ele acrescentou que alegações de sabotagem eram improváveis.

+ Durante fuga de armênios étnicos, explosão mata 125 em Nagorno-Karabakh

O assessor presidencial do Azerbaijão, Hikmet Hajiyev, disse que os hospitais do país estavam prontos para tratar as vítimas, mas não revelou se alguma delas já foi levada para lá. Autoridades armênias disseram que levaram 125 corpos de Nagorno-Karabakh para identificação.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, pressionou o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, para impedir novas hostilidades na região, fornecer garantias aos seus residentes e permitir o acesso a uma missão de observação internacional. Washingon prometeu fornecer assistência adicional para as comunidades locais, como kits de higiene, cobertores e roupas.

O Azerbaijão também afirmou ter enviado 30 toneladas métricas de gasolina e 34 toneladas métricas de óleo diesel para o enclave, que ainda enfrenta escassez de combustível. Muitos moradores não sabem se conseguiriam dirigir até a fronteira, para chegar à Armênia. As autoridades locais pediram para que os residentes adiem sua saída, a fim de manter a estrada livre para os serviços de emergência.

Continua após a publicidade

+ Tensão no Cáucaso continua apesar de cessar-fogo do Azerbaijão; Entenda

Nagorno Karabakh era uma região autônoma do Azerbaijão durante o regime da União Soviética, mas ficou sob o controle de forças étnicas armênias depois de uma guerra separatista de seis anos, que terminou em 1994.

Em 2020, recuperou o território que havia perdido anteriormente e um armistício. A Rússia enviou soldados de manutenção da paz para o local, de modo a garantir sua integridade territorial. Porém, a influência russa na área diminuiu com a guerra na Ucrânia, o que encorajou as novas investidas azerbaijanas.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga