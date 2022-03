Mais de 3 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia, diz ONU

Um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre refugiados aponta que mais de 3 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia desde o início da invasão russa ao país, em 24 de fevereiro.

A maioria – mais de 1,8 milhão – buscou refúgio na Polônia, país que é possível chegar de transporte terrestre e que faz parte da Otan.

No Twitter, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, lamentou o fato e pediu novamente pelo fim do conflito.

“Mais de 3 milhões de refugiados ucranianos fugiram do seu país. O povo da Ucrânia precisa desesperadamente de paz e as pessoas ao redor do mundo exigem isso. A Rússia deve parar esta guerra já”, escreveu.