Maior ciclone em Mianmar em dez anos destrói mais de mil casas

O ciclone Mocha, que atingiu o oeste de Mianmar, deixou pelo menos três pessoas mortas, 13 feridas e mais de mil prédios foram danificados, de acordo com a mídia estatal do país. Porém, moradores contam que, apesar de muitas cabanas de bambu terem sido danificadas, os campos de refugiados no sudeste de Bangladesh para muçulmanos rohingya de Mianmar escaparam do pior da tempestade.

O maior impacto do ciclone foi sentido no estado de Rakhine, onde os ventos chegaram a até 210 km/h e arrancaram telhados de casas e provocaram uma tempestade que inundou a capital provincial de Sittwe no último domingo, 14. Rakhine já era uma região devastada por conflitos internos em Mianmar entre a junta militar que está no poder e a milícia.

O canal de notícias Myawaddy TV, de propriedade militar, afirmou que mais de 850 casas, 64 escolas, 14 instalações de saúde e sete torres de comunicação foram destruídas ou danificadas pela tempestade, que foi uma das mais poderosas a atingir o país em anos. Um porta-voz da milícia do Exército Arakan no estado de Rakhine disse que estava usando seu equipamento de comunicação para coletar informações sobre o impacto da tempestade porque as redes civis foram severamente interrompidas.

De acordo com o escritório humanitário da ONU (OCHA), seis milhões de pessoas na região já precisavam de assistência humanitária antes da tempestade, entre elas 1,2 milhão de pessoas deslocadas internamente por conflitos étnicos. Os danos da tempestade em acampamentos de deslocados, feitos principalmente com bambu, estão sendo avaliados por autoridades do OCHA.

Antes do ciclone Mocha atingir a costa na tarde de domingo, cerca de 400 mil pessoas foram evacuadas em Mianmar e Bangladesh para evitar grandes baixas. Em 2008, o ciclone Nargis varreu partes do sul de Mianmar, deixando quase 140 mil mortos.

Em Sittwe, a maioria dos edifícios foi danificada, incluindo o principal hospital que perdeu partes de seu telhado. No estado vizinho de Chin, que tem visto combates intensos entre as forças da junta e insurgentes pró-democracia, os ativistas estavam tendo dificuldade em tentar acessar o impacto da tempestade em áreas sob um blecaute de comunicação da junta.