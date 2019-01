Maduro usa Twitter para rebater acusações de ilegitimidade do seu governo

Pelo Twitter, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se posicionou neste domingo, 6, contra as decisões do Grupo de Lima – de permitir o rompimento de relações de seus membros com Caracas – e do Parlamento venezuelano – de considerar seu governo ilegítimo.

Maduro foi reeleito em 20 de maio do ano passado em eleições boicotadas pela oposição e não reconhecidas pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por vários países latino-americanos.

Neste sábado, 5, a Assembleia Nacional reconheceu a eleição como nula e afirmou que a partir de 10 de janeiro, quando Maduro toma posse, a Presidência do país será usurpada.

Em um tuíte, Maduro pareceu responder à decisão do Parlamento, afirmando que a Revolução Bolivariana de seu país chegou ao poder por via democrática há 20 anos e vem se consolidando por meio de 23 vitórias eleitorais legítimas e do voto do povo.

“Aqueles que procuram dobrar a nossa vontade, não se enganem”, escreveu.

La Revolución Bolivariana llegó al poder por la vía democrática hace 20 años y se ha ratificado con 23 victorias electorales, la legitimidad nos la ha dado el pueblo con su voto. Aquellos que pretenden doblegar nuestra voluntad, no se equivoquen. ¡Venezuela Se Respeta! pic.twitter.com/HU2TkO5MuX — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 6, 2019

Em uma segunda publicação, o líder socialista compartilhou uma mensagem da emissora estatal Telesur. O post fala sobre o apoio recebido pela Venezuela de nações aliadas após a decisão do Grupo de Lima de concordar com o possível rompimento de relações de seus membros com Caracas.

O tuíte leva a uma reportagem no site da emissora, que comenta o apoio recebido por Maduro dos governos de Cuba e Bolívia após a decisão do bloco de países das Américas.

#Venezuela 🇻🇪 recibe apoyo internacional ante agresión injerencista del #GrupoDeLima → https://t.co/GUPZguUngV Tras la nueva ofensiva de los Gobiernos aliados de #EEUU 🇺🇸 en la región, #Venezuela 🇻🇪 recibió el apoyo y la solidaridad de países que llaman a respetar su #soberanía pic.twitter.com/kxhXjEz3MF — teleSUR TV (@teleSURtv) January 5, 2019

Em uma declaração conjunta, 13 dos 14 países membros do grupo – o México recusou-se a aceitar seus termos – também pediram que o líder chavista não assuma outro mandato e transfira ao Parlamento o comando do Poder Executivo até que sejam realizadas novas eleições presidenciais democráticas.

A decisão sobre manter ou romper as relações com a Venezuela cabe agora a cada país do grupo. O governo brasileiro ainda não manifestou sua posição.

Logo após a publicação da decisão, Maduro acusou o Canadá e os 12 países latino-americanos que assinaram a declaração de “incentivar um golpe de Estado”.

Segundo o chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, a declaração foi elaborada após o Grupo de Lima receber “instruções do governo dos Estados Unidos através de uma videoconferência”.

“O mundo inteiro será testemunha da posse do presidente Nicolás Maduro (…) e nada nem ninguém, muito menos o imperialismo, como tigre de papel, poderá impedir que isso ocorra”, ressaltou Arreaza.