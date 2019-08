Maduro confirma contato entre governos de Venezuela e EUA

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, confirmou, nesta terça-feira 20 contatos entre membros do governo do país sul-americano com representantes do alto escalão do governo dos Estados Unidos.

“Confirmo que há meses há contatos de funcionários do alto escalão do governo dos Estados Unidos de Donald Trump e do governo bolivariano que eu presido”, disse Maduro durante um ato político transmitido em cadeia nacional de rádio e televisão.

O presidente venezuelano reiterou que a aproximação ocorreu sob sua “autorização expressa e direta” “Foram vários contatos, vários caminhos para tentar acertar este conflito”, disse.

Maduro contou que os contatos têm sido realizados “há meses”. “Assim como busquei o diálogo na Venezuela, busquei uma forma para que o presidente Donald Trump escute a Venezuela de verdade”, afirmou.

“Se o presidente Donald Trump algum dia quiser falar seriamente e fazer um plano para regularizar e resolver este conflito, estamos preparados sempre para dialogar”, acrescentou.

Também nesta terça-feira, Trump disse que o governo americano mantém contatos com o chavismo “em muito alto nível” ao ser perguntado se haveria um diálogo entre a Casa Branca e aquele que é considerado o “número dois” do governo da Venezuela, o presidente da Assembléia Nacional Constituinte (parlamento paralelo formado apenas por governistas), Diosdado Cabello.

“Estamos falando com vários representantes da Venezuela. Não quero dizer com quem, mas estamos falando com eles em muito alto nível”, respondeu Trump em entrevista coletiva após uma reunião com o presidente da Romênia, Klaus Iohannis, no Salão Oval.

(Com EFE)