Maduro cancela participação na Cúpula da Amazônia

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cancelou a participação na Cúpula da Amazônia, evento em Belém que começa nesta terça-feira, 8. A informação foi confirmada por funcionários do Itamaraty.

A convite do governo brasileiro, o encontro terá presença de oito países integrantes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA): Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.

À organização da cúpula, representantes venezuelanos afirmaram que Maduro decidiu não participar do evento por conta de uma infecção no ouvido. Além dele, não participam também o presidente do Equador, Guillermo Lasso, e do Suriname, Chan Santokhi, que serão representados por ministros.

No final da reunião do dia 8, os países amazônicos devem adotar a Declaração de Belém, que estabelece uma nova agenda comum de cooperação regional em favor do desenvolvimento sustentável da Amazônia, que concilie proteção do bioma e da bacia hidrográfica, inclusão social, fomento de ciência, tecnologia e inovação, estímulo à economia local e valorização dos povos indígenas e comunidades locais e tradicionais e seus conhecimentos ancestrais.

Continua após a publicidade

Siga