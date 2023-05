Macron, Scholz e ONU: A intensa agenda de Lula no Japão, à margem do G7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou na quarta-feira, 17, em uma viagem rumo a Hiroshima, no Japão, para participar da cúpula do G7, que ocorre entre os dias 19 e 21 de maio. Primeiro convite do Brasil em 15 anos, a presença do petista foi requisitada pelo primeiro-ministro do país, Fumio Kishida, através de um telefonema em abril.

Ao longo da viagem, Lula pretende discutir tópicos como segurança alimentar, ações de combate às mudanças climáticas, fortalecimento do sistema mundial de saúde e a guerra na Ucrânia, segundo o Planalto. Fundado em 1970, o G7 reúne os países mais industrializados do mundo e tem como finalidade a coordenação de estratégias econômicas em escala global. Entre os países integrantes da célebre cúpula estão Japão, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido. Representantes da União Europeia também participam da reunião como membros “não elencados”.

Dentro da agenda do presidente também há uma série de reuniões bilaterais. Assim que chegar ao país, na sexta-feira, Lula já tem um encontro marcado com o o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese.

Já no sábado, 20, às margens da cúpula, Lula se encontra com o presidente da Indonésia, Joko Widodo, e depois com o anfitrião do evento, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. Segundo o Itamaraty, a reunião entre os líderes terá como tema “a expansão dos fluxos bilaterais de comércio e investimentos”, além da integração da comunidade brasileira no Japão, que é estimada em cerca de 205 mil pessoas.

Antes de a segunda reunião do G7 começar, focada no tema “Esforços conjuntos para um planeta resiliente e sustentável”, o presidente brasileiro vai se encontrar com o presidente francês, Emmanuel Macron, para mais uma reunião bilateral. No final do dia, Lula ainda deve se reunir com o chanceler alemão, Olaf Scholz, no Grand Prince Hotel.

No domingo, 21, todos os chefes de delegação vão fazer uma visita ao Parque Memorial da Paz de Hiroshima e seguir para a terceira e última reunião da cúpula, com o tema “Rumo a um mundo pacífico, estável e próspero”. Porém, antes de embarcar de volta para o Brasil, Lula ainda deve se reunir com o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, e com o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh.

Para terminar sua agenda no Japão, o presidente vai encontrar um grupo de empresários japoneses e representantes do banco de financiamento JBIC. Entre eles vão estar presentes representantes dos conglomerados Mitsui, NEC, Nippon Steel e Toyota.