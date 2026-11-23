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Em meio à alta do déficit e da dívida, Emmanuel Macron estuda incluir uma ‘regra de ouro’ na Constituição francesa para equilibrar as contas públicas. A proposta resgata projeto de 2011 e pode ser votada pelo Parlamento no início do ano. Entenda o impacto da medida para a economia da França.

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O presidente da França, Emmanuel Macron, avalia incluir na Constituição uma “regra de ouro” para promover o equilíbrio das contas públicas e conter o endividamento do país. Em entrevista ao jornal Le Figaro publicada nesta segunda-feira, 23, o presidente de centro-direita afirmou que pode retomar uma proposta de reforma de 2011, a poucos meses do fim do seu segundo mandato.

A iniciativa é discutida em um cenário de deterioração econômica da segunda maior economia da União Europeia. O governo estima que o déficit público alcance 5,4% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, acima dos 3% fixados pelas regras da zona do euro. A dívida pública, por sua vez, deve se aproximar de 120% do PIB, quase o dobro do teto de 60% estabelecido pelo bloco.

“Se a volatilidade prosseguir entre agora e janeiro, considerar uma regra de ouro como a de 2011 pode ser uma ideia que merece ser explorada”, disse Macron. Segundo o Le Figaro, o presidente acompanha a evolução dos juros da dívida francesa antes de decidir se levará a proposta adiante.

O modelo que pode servir de base à reforma foi elaborado durante a crise da dívida europeia e previa metas para vários anos, com o objetivo de conduzir as contas públicas gradualmente ao equilíbrio. A mudança, porém, não chegou a entrar em vigor por falta de uma votação final necessária à sua aprovação.

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A discussão ocorre enquanto o governo enfrenta dificuldades para aprovar o orçamento de 2027 no Parlamento. Nas ruas, manifestantes pressionam por mais recursos para educação e outros serviços públicos, ampliando o desafio político de conter as despesas.

Caso decida avançar, Macron deverá consultar as duas câmaras do Parlamento em janeiro sobre uma possível votação conjunta para incorporar a regra à Constituição, de acordo com o jornal. A medida poderia reunir apoio de parlamentares do centro, da direita e da extrema direita e dar ao presidente uma reforma de destaque na reta final de seu mandato.