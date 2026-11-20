Jovens de mais de 25 países europeus devem participar de uma série de protestos coordenados nesta sexta-feira, 20, e ao longo do fim de semana. Organizadas por uma coalizão de movimentos estudantis, sindicatos e ativistas, as manifestações pretendem pressionar governos contra o aumento do custo de vida, a crise habitacional, a deterioração das condições de ensino e a ampliação dos investimentos militares. A mobilização busca também fortalecer a articulação entre movimentos juvenis de diferentes países.

A convocação reúne grupos da França, Reino Unido, Bélgica, Espanha, Itália, Portugal e Grécia, entre outros. Embora tenham reivindicações específicas em cada país, os movimentos compartilham insatisfações com a alta dos aluguéis, a estagnação dos salários e a precarização dos serviços públicos. Segundo os organizadores, centenas de manifestações e greves estão previstas em diferentes cidades europeias.

Pressão contra gastos militares

A mobilização ocorre em meio ao avanço dos planos de rearmamento da União Europeia, impulsionados pela ameaça russa e pela proximidade do quinto aniversário da invasão da Ucrânia. Os organizadores defendem que os recursos destinados à área militar sejam direcionados a políticas de educação, habitação e assistência à juventude. Uma coalizão formada por mais de 50 organizações estudantis e juvenis convocou os participantes a protestar contra a militarização e as desigualdades sociais, sob o lema: “Lutem pelo nosso futuro, não pelas guerras deles!”.

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Na Alemanha, o temor de uma possível reintrodução do serviço militar obrigatório também impulsionou a adesão de estudantes. O coletivo GenZ regelt (A Geração Z resolve isso) espera reunir 15 mil pessoas em Berlim, além de promover atos em dezenas de outras cidades. “Enquanto quantias aparentemente ilimitadas de dinheiro são investidas nas forças armadas e na infraestrutura que as apoia, o Estado de bem-estar social está sendo desmantelado”, afirmou o estudante alemão Hannes Kramer, um dos participantes das mobilizações.



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Movimento estudantil atravessa fronteiras

A onda de protestos ganhou força a partir de mobilizações estudantis na França, onde alunos do ensino médio começaram a bloquear escolas em meados de setembro para exigir melhores condições de aprendizagem. As manifestações evoluíram para uma campanha mais ampla contra a alta dos preços, a precariedade dos serviços públicos e a violência policial. O movimento também inspirou ações semelhantes na Bélgica, Itália e Espanha, onde o termo francês blocus (bloqueio) se popularizou nas redes sociais.

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Na França, os novos atos coincidem com o oitavo aniversário do movimento dos Coletes Amarelos, que surgiu em 2018 contra o aumento dos impostos sobre combustíveis e se transformou em uma mobilização mais ampla contra o custo de vida e as políticas do governo de Emmanuel Macron. Integrantes do movimento também participam da atual coalizão.

Na Itália, as manifestações ocorrerão em paralelo a uma greve geral convocada pela central sindical CGIL, com impactos previstos nos transportes, nas escolas e nos hospitais. Na Espanha, os atos juvenis estão programados para o mesmo dia do aniversário da morte do ditador Francisco Franco, enquanto manifestações antifascistas devem ocorrer à noite.

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A dimensão da mobilização ainda é incerta, mas os organizadores esperam centenas de atos em países como Portugal, Croácia e Suíça. Para o historiador francês Sylvain Bouloique, a articulação simultânea reflete uma insatisfação que ultrapassa fronteiras nacionais. “O que une quase todas essas manifestações é a desconfiança nas forças policiais e nas autoridades políticas”, afirmou.