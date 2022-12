Lula nomeia Mauro Vieira novo ministro das Relações Exteriores

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira, 9, que Mauro Vieira será o novo ministro das Relações Exteriores de seu governo.

Vieira foi embaixador na Argentina e Estados Unidos, além de chanceler do governo federal em 2015. Atualmente, é embaixador na Croácia.

Estamos trabalhando pela reconstrução do Brasil! Primeiros ministros do novo governo do Brasil escalados! 🇧🇷 — Lula (@LulaOficial) December 9, 2022

Lula fez o anúncio durante conversa com a imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do gabinete de transição.

Vieira já comandou o Itamaraty durante o segundo governo Dilma Rousseff (PT), entre 2015 e 2016 – deixou o cargo após o processo de impeachment da presidente. Nos momentos mais difíceis do petista, quando foi condenado e depois preso, o ex-chanceler de Dilma criou um vínculo definitivo com Lula.

Além de ministro, oi embaixador do Brasil na Argentina entre 2004 e 2010; embaixador do Brasil nos Estados Unidos entre 2010 e 2015; e representante do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU) entre 2016 e 2020.

A nomeação como embaixador na Croácia, posto de menor importância, aconteceu já na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) – desfecho dado pelo governo Bolsonaro a vários outros diplomatas que ocuparam cargos de destaque nas administrações petistas.

Devido à sua experiência, Vieira é um dos mais experientes diplomatas em atuação. Além disso, o embaixador tem uma relação saudável com o Congresso, o que o deixa mais bem colocado que outros diplomatas que chegaram a ser cotados.

Também estava cotado para a pasta o senador Jaques Wagner (PT-BA). No entanto, ele deve assumir a liderança do governo no Senado.

Lula avalia que não pode abrir mão de senadores experientes na articulação política dentro do Congresso. Wagner já ocupou essa função informalmente nesses últimos dias, quando negociou a aprovação da PEC da Transição.

Vieira é um dos diplomatas mais próximos ao ex-chanceler de Lula, Celso Amorim, que aprovou o nome do embaixador. Sua nomeação para chanceler, no entanto, deverá vir com uma combinação da nomeação de mulheres para outros postos-chave do Itamaraty, em compensação ao fato do titular da pasta ficar mais uma vez com um homem. O ministério das Relações Exteriores nunca teve uma ministra desde sua criação.

Duas embaixadoras aparecem cotadas para assumir a secretaria-geral: as embaixadoras Maria Luiza Viotti, que até recentemente era chefe de gabinete do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e Maria Laura da Rocha, hoje na representação do Brasil na Sérvia, aliada de Amorim.