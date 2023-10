Lula conversa com presidente do Irã sobre corredor humanitário em Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone nesta terça-feira 17, com o líder iraniano, Ebrahim Raisi, sobre o conflito entre Israel e os terroristas do Hamas, e pediu um consenso para a libertação de todos os reféns e a criação de um corredor humanitário em Gaza, afirma o Palácio do Planalto.

Segundo a nota divulgada pela presidência, o presidente iraniano defendeu “o fim imediato dos bombardeios de Israel e o fim do bloqueio da Faixa de Gaza”. E Lula, por sua vez, falou do grupo de brasileiros que aguarda a saída da Faixa de Gaza, próximos a fronteira com o Egito, e sua preocupação com as mulheres e crianças da região.

“O mais importante é termos a condição para mulheres, crianças e idosos não sofram as consequências daqueles que querem guerra”, disse Lula. “Eu fico triste quando vejo a dificuldade do povo pobre construir uma casa, um hospital. E como isso é facilmente destruído na guerra,” acrescentou.

O Irã foi vital para a militarização do grupo terrorista Hamas, a partir de 2002, que no dia 7 de outubro lançou um ataque bárbaro contra Israel. Além disso, o país muçulmano xiita é acusado de ser o grande responsável por treinar, armar e financiar o Hezbollah, grupo terrorista libanês que, como o palestino, defende o extermínio do Estado de Israel.

Embora os dois grupos tenham tomado lados opostos na guerra civil da Síria, a organização libanesa elogiou o mais recente ataque do Hamas ao território israelense, descrevendo o episódio como uma “resposta decisiva à contínua ocupação de Israel” e uma “mensagem” para os países árabes que buscam restaurar os laços com o Estado judeu, como Arábia Saudita.

Lula conversou, ainda, com o presidente da Turquia, Recep Erdogan, sobre o conflito no Oriente Médio. Segundo o Palácio do Planalto, ambos concordaram que são inaceitáveis os ataques contra civis, e o líder turco falou do envio de ajuda humanitária para Gaza.

No telefonema, o petista reforçou a necessidade de um cessar fogo e da criação de um corredor humanitário, para que os estrangeiros possam sair pela fronteira do Egito, bem como para a entrada de alimentos e remédios. Ele frisou, além disso, a necessidade de negociações para a libertação de todos os reféns.

Lula pediu ajuda para a liberação de cerca de 30 cidadãos brasileiros que estão aguardando a saída de Gaza, e o Planalto comunicou que Erdogan se dispôs a ajudar no que puder pela saída dos brasileiros.

“Nós temos que conversar com os dois lados que a Guerra só significa retrocesso”, afirmou o presidente brasileiro.

Também nesta terça-feira, o Conselho de Segurança da ONU analisa a de resolução do conflito no Oriente Médio apresentada pelo Brasil, que ocupa a presidência rotativa do órgão neste mês.

