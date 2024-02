Lula chega ao Egito para discutir guerra entre Israel e Hamas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Cairo, capital do Egito, na madrugada desta quarta-feira, 14. No país do Oriente Médio, ele deverá discutir, junto com o governante local, Abdel Fatah Al-Sisi, a guerra entre Israel e Hamas, que já passa de quatro meses, além de assinar acordos bilaterais nas áreas de bioenergia e ciência, tecnologia e inovação. Ele fica no país até esta quinta-feira, 15.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, Lula deve tratar ainda de temas da agenda bilateral nas áreas de comércio, investimentos, cooperação técnica, cooperação em educação e cooperação em defesa. Os dois presidentes deverão tratar, igualmente, de temas regionais e multilaterais, tais como mudança do clima e reforma das organizações internacionais.

Esta é a segunda visita oficial de Lula ao Egito – a outra foi realizada em 2003, ainda no primeiro mandato. Em 2022, como presidente eleito, o petista participou no país da COP-27, a convite do governo local.

“O Egito, ator geopolítico fundamental em diversas questões de paz e segurança mundiais, é importante parceiro do Brasil em foros internacionais, tendo ingressado em 2024 no Brics. Durante a presidência brasileira do G20, o Egito é um dos países convidados a participar das reuniões do agrupamento”, diz o Itamaraty em nota.

“O apoio do governo do Egito foi fundamental para a repatriação de 115 cidadãos brasileiros da Faixa de Gaza, por meio de três evacuações pela fronteira de Rafah, em 12/11/2023 (32 pessoas), 09/12/2023 (47 pessoas), 21/12/2023 (32 pessoas) e 08/02/2024 (4 pessoas), que seguiram para o Cairo antes de embarcarem para o Brasil. Em 2023, a corrente de comércio bilateral Brasil-Egito totalizou US$ 2,8 bilhões, o que coloca o Egito como segundo maior parceiro comercial do Brasil na África. O saldo foi superavitário para o Brasil em US$ 1,83 bilhão”, completa a pasta.

Ida à Etiópia

Na sexta-feira, 16, Lula vai para a Etiópia, onde participará como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana. A sede da entidade, que se tornou membro oficial do G20 em 2023 com apoio do Brasil, fica na capital etíope, Adis Abeba.

Com a participação de dezenas de chefes de Estado e governo na cúpula, a expectativa é de que o presidente faça diversas reuniões bilaterais, ainda não definidas.