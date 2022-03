Loja nos EUA vende Lego de Zelensky para ajudar Ucrânia

Sensibilizados com os horrores da Guerra na Ucrânia, os donos de uma loja nos Estados Unidos resolveram tomar uma atitude para ajudar as vítimas da invasão russa. Criada em 2010 pelo artista americano Joe Trupia, a Citizen Brick, com sede em Chicago, se especializou em criar brinquedos personalizados de Lego que a empresa dinamarquesa jamais colocaria à venda. Isso inclui a mini figura do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e a representação – bem discutível, diga-se – de uma arma de guerrilha, os coquetéis Molotov. Colocados à venda no dia 5 de março, as vendas de ambos os itens arrecadaram mais de 16 mil dólares. O valor total foi doado para uma instituição de caridade que fornece ajuda humanitária para países necessitados ao redor do mundo.

As miniaturas de Zelensky foram colocadas à venda por cem dólares, enquanto as garrafas de coquetéis Molotov custavam apenas dez dólares. Em uma publicação nas redes sociais, a empresa relatou que uma publicação do dia 4, na qual anunciaram a iniciativa, foi derrubada em razão da imagem das miniaturas dos coquetéis Molotov. “Vá entender”, escreveram. Em outras plataformas, os fãs de Lego se dividiram entre quem festejasse a iniciativa e quem a criticasse, por se tratar de personagens e assessórios impróprios para ser transformados em brinquedos. “Isso é tão legal”, escreveu uma usu´paria que se identificou como Kaitlyn Harrison. “Então, uma empresa de brinquedos está vendendo brinquedos de guerra para promover uma guerra real e vocês acham isso legal?”, escreveu Vincent.

No mesmo texto, a Citizen Brick agradeceu aos compradores-doadores e pediu paciência para quem não conseguiu comprar: “Como você deve ter notado, os minifigs esgotaram quase que imediatamente. Fizemos o maior número possível em 24 horas frenéticas, com a equipe da CB chegando no dia de folga para imprimir. Sabemos que houve algumas pessoas que tentaram obter um e não conseguiram. Esperamos que eles considerem fazer uma doação direta para uma instituição de caridade relevante”. Os fundos foram doados para a Direct Relief, que diz ter arrecadado até agora 26 milhões de dólares em ajuda médica para a Ucrânia ,e está trabalhando com o Ministério da Saúde local para fornecer suprimentos, incluindo pacotes médicos de emergência.

O Grupo Lego, por sua vez, doou à Ucrânia 16 milhões de dólares em ajuda através da Fundação Lego. E suspendeu remessas para suas lojas russas.