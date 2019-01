Local de segunda cúpula com Kim já foi escolhido, diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, disse, neste sábado, que já foi decidido o local de sua segunda reunião de cúpula com Kim Jong Un, prevista para o fim de fevereiro. “Escolhemos um país, mas anunciaremos isso no futuro. Kim Jong Un está ansioso por isso e eu também”, afirmou a jornalistas na Casa Branca, sem dar detalhes.

Uma fonte do governo do Vietnã havia dito à AFP que estavam sendo adiantados os “preparativos logísticos” para sediar o encontro, provavelmente na capital, Hanói, ou na cidade litorânea de Danang.

Desnuclearização

A Casa Branca havia anunciado a nova reunião entre Trump e Kim na sexta-feira, após um encontro de 90 minutos entre o presidente norte-americano e um enviado norte-coreano. Kim Yong Chol, viajou a Washington para discutir conversas sobre desnuclearização.

Essa segunda cúpula com o líder norte-coreano teria como objetivo tentar negociar um acordo para que a Coreia do Norte desista de suas armas nucleares. “Fizemos muito progresso no que diz respeito à desnuclearização e estamos falando de muitas coisas diferentes”, disse Trump, acrescentando que isso “não foi reportado, infelizmente, mas será”. “As coisas estão indo muito com a Coreia do Norte.”

(Com AFP e Estadão Conteúdo)