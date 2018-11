Macron critica nacionalismo no centenário do fim da Primeira Guerra

zoom_out_map 1 /16 Líderes mundiais participam de cerimônia em comemoração aos 100 anos do Dia do Armistício, que marcou o fim da Primeira Guerra Mundial, no Arco do Triunfo, em Paris - 11/11/2018 (Mikhail Metzel/Sputnik/AFP)

zoom_out_map 2 /16 Líderes mundiais participam de cerimônia em comemoração aos 100 anos do Dia do Armistício, que marcou o fim da Primeira Guerra Mundial, no Arco do Triunfo, em Paris - 11/11/2018 (Mikhail Metzel/Kremlin/Sputnik/Reuters)

zoom_out_map 3 /16 O presidente francês Emmanuel Macron discursa durante cerimônia em comemoração aos 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, no Arco do Triunfo - 11/11/2018 (Ludovic Marin/AFP)

zoom_out_map 4 /16 Líderes mundiais participam de cerimônia em comemoração aos 100 anos do Dia do Armistício, que marcou o fim da Primeira Guerra Mundial, no Arco do Triunfo, em Paris - 11/11/2018 (Benoit Tessier/Pool/Reuters)

zoom_out_map 5 /16 A primeira-dama francesa Brigitte Macron conversa com o presidente Emmanuel Macron, durante cerimônia em comemoração aos 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, no Arco do Triunfo - 11/11/2018 (Francois Mori/Pool/AFP)

zoom_out_map 6 /16 A primeira-dama americana Melania Trump e o presidente americano Donald Trump participam de cerimônia em comemoração aos 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, no Arco do Triunfo, em Paris, capital da França - 11/11/2018 (Francois Mori/Pool/AFP)

zoom_out_map 7 /16 Soldados marcha entre pétalas durante cerimônia celebrando os 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, no Menin Gate - memorial de guerra localizado em Ypres, município belga - 11/11/2018 (Virginia Mayo/AP)

zoom_out_map 8 /16 Militares vestem roupas de soldados franceses de época, durante as comemorações do centenário do fim da Guerra Mundial, na Tsarskoe Selo - antiga residência imperial russa - na cidade de São Petersubrgo - 11/11/2018 (Olga Maltseva/AFP)

zoom_out_map 9 /16 Coroas de flores são colocadas juntamente com bandeiras da Alemanha e da França, durante cerimônia em comemoração aos 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, em Pristina, localizada no Kosovo - 11/11/2018 (Armend Nimani/AFP)

zoom_out_map 10 /16 A primeira-ministra britânica, Theresa May, e o presidente francês Emmanuel Macron visitam o memorial da Primeira Guerra Mundial localizado em Thiepval - 09/11/2018 (Ludovic Marin/Pool/AFP)

zoom_out_map 11 /16 A primeira-ministra britânica Theresa May e o presidente francês Emmanuel Macron visitam o memorial franco-britânico da Primeira Guerra Mundial, localizado em Thiepval - 09/11/2018 (Francois Mori/Pool/Reuters)

zoom_out_map 12 /16 A primeira-ministra britânica Theresa May e o presidente francês Emmanuel Macron colocam uma coroa de flores no memorial franco-britânico da Primeira Guerra Mundial, localizado em Thiepval - 09/11/2018 (Ludovic Marin/Pool/Reuters)

zoom_out_map 13 /16 Flores são colocadas em túmulos do memorial fraco-britânico localizado em Thiepval, no norte da França - 09/11/2018 (Ludovic Marin/AFP)

zoom_out_map 14 /16 O presidente americano Donald Trump e o presidente francês Emmanuel Macron se cumprimentam ao chegarem no Elysee Palace, em Paris, como parte das comemorações do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial - 10/11/2018 (Vincent Kessler/Reuters)

zoom_out_map 15 /16 A primeira-dama americana Melania Trump e a primeira-dama francesa Brigitte Macron, posam para foto ao chegarem no Elysee Palace, em Paris - 10/11/2018 (Ludovic Marin/AFP)

zoom_out_map 16/16 O primeiro-minsitro canadense deposita flor em túmulo no Memorial Nacional localizado em Vimy, na França, em homenagem ao centenário do fim da Primeira Guerra Mundial - 10/11/2018 (Pascal Rossignol/Reuters)

Mais de 70 líderes mundiais celebraram, neste domingo (11), em Paris, o centenário do armistício que selou o fim da Primeira Guerra Mundial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o russo, Vladimir Putin, o turco Recep Tayyip Erdogan e a chanceler alemã, Angela Merkel, participaram da em um ato solene presidido pelo francês Emmanuel Macron.

Em seu discurso como mestre de cerimônias, o líder da França criticou o crescente nacionalismo na América e na Europa. “O nacionalismo é uma traição ao patriotismo”, disse ele. O presidente pediu aos colegas que rejeitassem “o fascínio pela retirada, pela violência e pela dominação”.

“Somemos nossas esperanças no lugar de opormos nossos medos. Juntos podemos evitar as ameaças como o espectro da mudança climática, a pobreza, a fome, a doença, as desigualdades e a ignorância. Iniciemos esta luta e poderemos vencer. Continuemos porque a vitória é possível”, insistiu.

A cerimônia aconteceu diante do túmulo do soldado desconhecido sob o Arco do Triunfo, que representa os 10 milhões de combatentes mortos na Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Além disso, entre 5 e 10 milhões de civis também perderam a vida no conflito.

As autoridades participaram, a pé, de um cortejo pela Champs Élysées. Trump e Putin foram em separado: o primeiro, a bordo de sua limusine blindada preta. Três integrantes do grupo feminista Femen tentaram se aproximar o carro do presidente americano, mas foram rapidamente contidas.

O centenário do armistício também foi comemorado em outras partes do mundo. Austrália, Nova Zelândia e Índia organizaram com atos emocionantes em memória dos mais de 150 militares que perderam a vida no conflito.

Em Nova Déli, uma multidão assistiu a uma cerimônia solene de homenagem aos homens e mulheres que morreram durante a guerra, que durou 1914 e 1918. “A Índia não estava diretamente envolvida nesta guerra, mas nossos soldados lutaram em todas as partes para que a paz se impusesse”, declarou no Twitter o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Em Londres, o príncipe Charles, o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, a primeira-ministra britânica, Theresa May, assistiram a um ato em lembrança os mortos e feridos em combate.

Já a Polônia celebrou sua independência, recuperada após a guerra em 1918, depois de seu território permanecer dividido por 123 anos entre Rússia, Prússia e o Império Austro-Húngaro.

No Vaticano, o Papa Francisco afirmou: “A página histórica do primeiro conflito mundial é para sempre uma severa chamada a rejeitar a cultura da guerra e a buscar todos os meios legítimos para pôr fim a todos os conflitos que ainda atingem muitas regiões do mundo”.

À tarde, os dirigentes participaram de um Fórum Internacional pela Paz, cujo objetivo é promover o multilateralismo. Trump não participou do encontro. Durante três dias, organizações internacionais, empresas, ONGs e ativistas, buscarão encontrar, juntas, soluções concretas para problemas transfronteiriços.

Entre os latino-americanos que participaram do fórum estão o presidente da Colômbia, Iván Duque, e seu colega da Costa Rica, Carlos Alvarado.

(com AFP e EFE)