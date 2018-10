Líderes mundiais cumprimentam Bolsonaro e falam em ‘trabalhar juntos’

Diversos chefes de Estado e líderes regionais se manifestaram nesta segunda-feira (29) sobre a vitória de Jair Bolsonaro, eleito o próximo presidente do Brasil. O americano Donald Trump ligou pessoalmente para o candidato do PSL, enquanto outros parabenizaram Bolsonaro pelas redes sociais.

Os líderes bolivarianos Nicolás Maduro (Venezuela) e Evo Morales (Bolívia) falaram em “retomada nas relações” e “laços de integração” entre os países vizinhos com o Brasil. Já o presidente russo Vladimir Putin ressaltou a “cooperação mutuamente benéfica entre os dois países”. Confira, abaixo, algumas das manifestações.

Donald Trump (Estados Unidos)

O presidente americano ligou para Bolsonaro pouco após a confirmação da vitória para parabenizá-lo. A conversa foi traduzida por André Marinho, filho do empresário Paulo Marinho, que é fluente em inglês. Segundo pessoas que estavam presentes na casa de Bolsonaro, o presidente americano parabenizou o capitão da reserva e o convidou para visitar os Estados Unidos.

Segundo a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, ambos assumiram o compromisso em “trabalhar lado a lado para melhorar as vidas das populações dos Estados Unidos e do Brasil e, como líderes regionais, das Américas.”

Nicolás Maduro (Venezuela)

Em nota, Nicolás Maduro parabenizou “o povo” do Brasil “por ocasião da realização cívica” do segundo turno do pleito presidencial. O governante também lembrou que seu governo “ratifica o compromisso de continuar trabalhando” com os brasileiros “na luta por um mundo mais justo, multicêntrico e pluripolar, no qual prevaleça a livre autodeterminação dos povos e a não ingerência nos assuntos internos”.

O venezuelano também pediu a Jair Bolsonaro para que retome as “relações diplomáticas de respeito” entre a Venezuela e o Brasil. “O Governo Bolivariano aproveita a ocasião para exortar ao novo presidente eleito do Brasil para retomar, como países vizinhos, o caminho das relações diplomáticas de respeito, harmonia, progresso e integração regional, pelo bem-estar de nossos povos”, escreveu Maduro em comunicado divulgado no Twitter pelo chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza.

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela @NicolasMaduro, extiende sus felicitaciones al pueblo del Brasil, por la celebración cívica de la 2da vuelta electoral, en la que resultó favorecido @jairbolsonaro como Presidente Electo de ese hermano país. pic.twitter.com/46HtNRySkB — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) October 28, 2018

Vladimir Putin (Rússia)

Em um telegrama enviado a Bolsonaro, o presidente da Rússia parabenizou o presidente eleito do Brasil e manifestou seu desejo de desenvolver ainda mais as relações russo-brasileiras, que qualificou de “construtivas”. Segundo o Kremlin, Putin escreveu que “aprecia muito a experiência tão significativa de cooperação mutuamente benéfica em vários campos entre os dois países como parte de uma associação estratégica”.

O russo expressou ainda “sua confiança no desenvolvimento de toda a gama de relações russo-brasileiras, assim como na cooperação construtiva no âmbito das Nações Unidas, do G20, dos Brics e de outras estruturas multilaterais em interesse dos povos da Rússia e do Brasil”, indicou o Kremlin.

Evo Morales (Bolívia)

O presidente da Bolívia usou sua conta no Twitter para saudar “o povo irmão do Brasil pela sua participação democrática no segundo turno das eleições presidenciais”. Morales, historicamente ligado ao ex-presidente Lula, evitou parabenizar diretamente o novo presidente brasileiro e se limitou a estender-lhe o “reconhecimento” da Bolívia.

“Cumprimentamos o povo irmão do Brasil pela sua participação democrática no segundo turno das eleições presidenciais nas quais foi eleito Jair Bolsonaro, a quem estendemos nosso reconhecimento. Bolívia e Brasil são povos irmãos com laços profundos de integração”, acrescentou o presidente boliviano na sua conta na rede social.

Saludamos al hermano pueblo de Brasil por su participación democrática en la segunda vuelta de elecciones presidenciales en las que resultó electo Jair Bolsonaro, a quien extendemos nuestro reconocimiento. Bolivia y #Brasil son pueblos hermanos con lazos profundos de integración. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 29, 2018

Emmanuel Macron (França)

O presidente da França, Emmanuel Macron, também parabenizou Jair Bolsonaro por sua vitória e disse que quer que os dois países mantenham sua associação estratégica baseada em “valores comuns de respeito e de promoção dos princípios democráticos”.

Em uma declaração divulgada pelo Palácio do Eliseu, Macron afirmou que a França quer continuar sua cooperação “respeitando esses valores” para enfrentar “os grandes desafios contemporâneos de nosso planeta, tanto no campo da paz e da segurança internacional como no da diplomacia ambiental e dos compromissos do Acordo de Paris sobre o clima”.

Marine Le Pen (França)

A líder da extrema direita francesa, Marine Le Pen, desejou “boa sorte” ao presidente eleito do Brasil. “Os brasileiros acabam de castigar a corrupção generalizada e a aterrorizante criminalidade que prosperaram durante os governos de extrema esquerda”, afirmou a presidente do Agrupamento Nacional (RN, antiga Frente Nacional), no Twitter. “Boa sorte ao presidente Bolsonaro que terá de restabelecer a situação econômica, de segurança e democrática muito comprometida do Brasil”, completou.

Bonne chance au nouveau Président #Bolsonaro qui devra redresser la situation économique, sécuritaire et démocratique très compromise du #Brésil. MLP https://t.co/HMi9zaKhdb — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 29, 2018

Mauricio Macri (Argentina)

O presidente argentino se manifestou pelo Twitter com uma curta e diplomática mensagem. “Parabéns a Jair Bolsonaro pelo triunfo no Brasil! Desejo que logo trabalhemos juntos para a relação entre nossos países e pelo bem-estar de argentinos e brasileiros”, escreveu o presidente argentino.

Felicitaciones a Jair Bolsonaro por el triunfo en Brasil! Deseo que trabajemos pronto juntos por la relación entre nuestros países y el bienestar de argentinos y brasileros — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 28, 2018

Pedro Sánchez (Espanha)

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, afirmou neste domingo que o Brasil “decidiu o seu futuro para os próximos anos”, mas não parabenizou Jair Bolsonaro pela vitória no segundo turno das eleições presidenciais.

“O povo brasileiro decidiu o seu futuro para os próximos anos. Os desafios serão enormes. #Brasil sempre contará com a Espanha para conseguir uma América Latina mais igualitária e mais justa, a esperança que há de iluminar as decisões de qualquer governante”, publicou o governante no Twitter pouco depois do anúncio do resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

El pueblo brasileño ha decidido su futuro para los próximos años. Los desafíos serán enormes. #Brasil siempre contará con España para conseguir una América Latina más igualitaria y más justa, la esperanza que ha de iluminar las decisiones de todo gobernante. #Eleicoes2018 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2018

Alemanha

O governo alemão expressou sua vontade de manter a “boa cooperação” com o Brasil após a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro, mas disse as ações de seu país serão avaliadas em função da atuação do presidente eleito uma vez que ele assumir a chefia do Estado de um país de “grande importância” para a Alemanha.

“O Brasil é o maior país da América Latina e um parceiro de grande relevância para a Alemanha”, destacou o porta-voz do governo, Steffen Seibert, que se mostrou cauteloso na hora de avaliar a vitória eleitoral de Bolsonaro.

China

O governo de Pequim também felicitou Bolsonaro por sua vitória na eleição presidencial. Segundo o porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Lu Kang, a China vai continuar a “aprofundar a cooperação mutuamente benéfica e a promover o desenvolvimento comum de ambos os países para beneficiar os dois povos”.

Embora Bolsonaro tenha prometido implementar reformas de livre mercado no país, o presidente eleito disse que sua promessa de privatização não se estenderia às atividades centrais da Petrobras e da Eletrobras, destacando a China como uma preocupação.

Lenín Moreno (Equador)

O presidente do Equador parabenizou o brasileiro pela vitória nas eleições presidenciais pelo Twitter. “Mais felicitações ao povo brasileiro por esta nova façanha democrática. Os melhores augúrios para o novo presidente Jair Bolsonaro”, escreveu Moreno. O governante equatoriano manifestou confiança em poder “fortalecer os tradicionais laços de amizade e trabalho entre as duas nações” a partir de 1º de janeiro de 2019, quando Bolsonaro tomará posse.

Felicitaciones al pueblo brasileño por esta nueva gesta democrática. Los mejores augurios para su nuevo presidente @jairbolsonaro. Esperamos fortalecer los tradicionales lazos de amistad y trabajo entre las dos naciones. — Lenín Moreno (@Lenin) October 29, 2018

Matteo Salvini (Itália)

O líder da extrema-direita na Itália e ministro do Interior do país, saudou a vitória de Jair Bolsonaro e afirmou que aguarda a extradição do ex-militante de esquerda Cesare Battisti, condenado por assassinato na Itália.

“No Brasil os cidadãos expulsaram a esquerda! Bom trabalho para o presidente Bolsonaro, a amizade entre nossos povos e governo será ainda mais forte”, escreveu no Twitter. “E depois de anos de discursos vãos, pediria que reenvie para Itália o terrorista vermelho Battisti”, completou. Durante a campanha presidencial, Bolsonaro, eleito no domingo, se comprometeu a extraditar Battisti.

🔴Anche in #Brasile i cittadini hanno mandato a casa la sinistra!

Buon lavoro al Presidente #Bolsonaro, l’amicizia fra i nostri Popoli e i nostri Governi sarà ancora più forte!!!🇮🇹🇧🇷#Eleiçoes2018 #OBrasilVota17 pic.twitter.com/UC3bHM9IY0 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 28, 2018

Cesare Battisti, 63 anos, foi condenado à prisão perpétua na Itália por quatro homicídios na década de 1970, dos quais se declara inocente. Passou quase 30 anos como fugitivo entre México e França, onde desenvolveu uma carreira de sucesso como escritor de livros policiais, antes de fugir para o Brasil em 2004.

Em 2010, a justiça autorizou a extradição para a Itália, mas o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu o estatuto de refugiado político. Nos últimos anos, Roma multiplicou os pedidos de extradição deste símbolo dos “anos de chumbo” na Itália.

Iván Duque (Colômbia)

“Cumprimentamos @jairbolsonaro, novo Presidente do #Brasil, eleito democraticamente. Nosso desejo para que esta nova etapa do país vizinho seja de bem-estar e união. Esperamos continuar nossa relação de irmandade para fortalecer vínculos políticos, comerciais e culturais”, escreveu pelo Twitter o presidente colombiano, Iván Duque.

Felicitaciones a @jairbolsonaro nuevo Presidente de #Brasil, elegido democráticamente. Nuestro deseo para que esta nueva etapa del país vecino sea de bienestar y unión. Esperamos continuar nuestra relación de hermandad para fortalecer vínculos políticos, comerciales y culturales. — Iván Duque (@IvanDuque) October 29, 2018

Sebastián Piñera (Chile)

“Cumprimento o povo brasileiro por uma eleição limpa e democrática. Cumprimento @jairbolsonaro por sua grande vitória eleitoral. Convido-o a visitar o Chile e estou certo de que trabalharemos com vontade, força e visão de futuro a favor do bem-estar dos nossos povos e da integração”, disse o presidente chileno, Sebastián Piñera, pelo Twitter.

Felicito al pueblo brasileño por una limpia y democrática elección. Felicito a @jairbolsonaro por su gran triunfo electoral.Lo invito a visitar Chile y estoy seguro que trabajaremos con voluntad,fuerza y visión de futuro en favor del bienestar de nuestros pueblos y la integración — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 28, 2018

Martín Vizcarra (Peru)

“Cumprimento @jairbolsonaro por sua eleição a presidente do Brasil e lhe desejo os maiores êxitos em sua gestão. Expresso minha disposição de trabalhar juntos para aprofundar nossa fraterna relação bilateral”, escreveu o presidente peruano Martín Vizcarra no Twitter.

Felicito a @jairbolsonaro por su elección como presidente del Brasil y le deseo los mayores éxitos en su gestión. Expreso mi disposición de trabajar juntos para profundizar nuestra fraterna relación bilateral. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) October 28, 2018

Enrique Peña Nieto (México)

“Em nome do povo e do Governo do México, cumprimento @jairbolsonaro por sua eleição como Presidente da República Federativa do Brasil, em uma jornada exemplar, que reflete a fortaleza democrática desse país”, cumprimentou o líder mexicano Enrique Peña Nieto, no Twitter.